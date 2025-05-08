北宜國道載客量回穩 添購20輛新車

2025/05/08 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全台國道客運路線經營不易，僅台北往返宜蘭路線相對穩定，歷經疫情載客量銳減後，在中央與地方努力下，北宜運量陸續恢復至疫情前九成，有業者突圍困境斥資一．四億元優化設備，獲交通部補助兩千多萬元添購廿輛全新高速巴士，今起投入營運盼穩固更多客源。

北宜線在疫情前每年載客量約三百萬人次，雖被視為國道客運中的黃金路線，但也深受疫情影響，面臨經營寒冬；不過在交通部和宜蘭縣政府共推TPASS公共運輸定期票助攻下，如今載客數逐漸回升；首都客運業者今年引進廿輛歐系六期環保車輛，提升乘坐品質，其中四輛為無障礙大復康巴士，未來預計還會另添購電動巴士。

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首都客運昨在宜蘭運動公園，舉行北宜客運新車展示會，新車上設有行車資訊顯示系統，方便旅客清楚辨識路線資訊，人體工學座椅也更符合乘車舒適度，加上防偏移警示、環景監視系統等，增加行車安全保障。

首都客運針對北宜線投入一二○輛巴士，其中十三輛為無障礙大復康巴士，司機員一七○人，分別輪班行駛礁溪、宜蘭及羅東轉運站往返市府轉運站等三條國道路線；無障礙復康巴士平均每天每路線也有往返共六班次。

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