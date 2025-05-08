新北汐止某幼兒園疑不當體罰 教育局調查中

2025/05/08 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員周雅玲昨在議會質詢指出，汐止區某幼兒園疑似發生教師不當體罰學童，此案自去年十一月就有家長發現孩子耳朵受傷，今年三月陸續發現大腿與臀部疑似傷痕，怒批教育局冷處理，讓家屬心碎；教育局長張明文回應，家長六日已提出相關證據，將依程序辦理，絕不包庇。

周雅玲表示，受害幼童年僅四歲，去年十一月耳朵出現紅腫傷痕，今年三月起大腿與臀部又發現疑似傷痕，家長不只向教育局反映，也向校方與區公所陳情，卻屢遭推託。她憤怒說，「阿嬤上週親赴公所反映，對方卻表示無法處理，建議轉請議員協助」，阿嬤講不到兩句話就眼眶泛紅，更批校長面對家長陳情卻無視對待，令人痛心。

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張明文表示，教育局重視校園幼兒安全，絕無冷處理或官官相護情況。家長六日提出相關證據，已受理並展開調查程序，未來將依法處置，調查結果會主動對當事人說明。

周雅玲質疑，該名幼教老師去年暑假曾因類似事件被停職一個半月，後來恢復職務，顯示非首次被投訴，她批評教育局對事件後續調查與回應遲滯，難以讓家長信服，孩子已經離園二週，希望市府給予受害家庭一個交代。

教育局說明，該名幼生阿嬤六日送交此案新事證，經評估內容，立即將該師調離現職，不再接觸任何幼生，並將新事證納入調查，盼盡速釐清事實。

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