新北技職繁星211人上榜 錄取率69％

2025/05/08 05:30

〔記者黃子暘、陳奕劭／新北報導〕一一四學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選公布結果，教育局長張明文表示，新北市報名人數三○八位，共二一一位技職學生上榜，錄取率六十九％，高於全國平均六十．二％；其中鶯歌工商資料處理科學生吳宜庭錄取國立台灣科技大學資訊管理系，樟樹國際實中資訊科學生鄭羽倢錄取台科大電子工程系。

鶯歌工商校長顏龍源表示，吳宜庭學習認真，具優異數理計算與邏輯推理能力，積極參與校內外技藝競賽，獲全國商業類「程式設計」技藝競賽第三名，擔任班長三年的她個性溫和、熱心助人，深受老師及同學喜愛。吳宜庭說，感謝陪伴她學習的老師們，大家都是她成長路上的重要推手。

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鄭羽倢回顧三年學習歷程指出，他體會到「心情調適」與「時間管理」的重要性，感謝老師許國財的指導與關懷，總是以不同角度啟發他，讓他重新找回方向，錄取第一志願。

淡水商工會計事務科學生莊育憲自小立志要考上會計師，錄取國立台北商業大學會計資訊系。莊育憲說，感謝老師施惠茹用心指導，幫助他在會計檢定取得第一級考區第二名及第三級考區第一名的成績，奠定堅實基礎，將朝著會計師的夢想邁進。

另鶯歌工商資訊科學生梁嘉佑錄取國立台北科技大學電子工程系，他學習積極，週記工整寫滿，投入校內技藝競賽與專題製作競賽等實作科目，參與全國工業類科技藝競賽「工業電子」類，取得優勝第十六名成績，平時熱心指導同學課業，一年級曾獲選為模範生。

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