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    0403地震新北7紅黃單建物無進度 議員籲加強輔導

    ○四○三強震已過一年，新北有七件紅黃單建物仍無修繕、補強進度，議員要求市府積極協助整合意見。（新北市工務局提供）

    ○四○三強震已過一年，新北有七件紅黃單建物仍無修繕、補強進度，議員要求市府積極協助整合意見。（新北市工務局提供）

    2025/05/08 05:30

    工務局︰修繕非全額補助 住戶分攤難達共識

    〔記者黃子暘／新北報導〕去年○四○三花蓮強震造成多地房屋受損，當時新北市有卅一處被列為紅、黃單建物，市議員呂家愷指出，至今仍有七件未修繕或申請都市更新、補強等，影響居住安全。工務局長馮兆麟表示，國家地震工程研究中心（簡稱國震中心）需視危險度 總評估分數（Ｒ值）給予一定比例的補助，其餘由住戶負擔，可能造成整合困難，市府將持續追蹤案件並主動開會協調。

    31建物被列管 14件未解列

    馮兆麟表示，○四○三強震後新北市紅、黃單列管建物共卅一件，其中紅單十一件、黃單廿件，截至目前已經解除列管十七件，未解列的十四件中，有二件已經完成修繕尚未解列，有五件申請補強或都更，剩下七件沒有進度，主要原因為建物戶數多，有關補強、修繕意見尚待凝聚共識。

    呂家愷說，地震無法預判何時發生，既有經費補助，市府應協助住戶加速申請，確保居住安全，對於住戶意見無法整合的案件，工務局須主動扮演媒合要角，召集所有權人等商討，希望盡早達成共識，提出補助申請。

    市府︰持續追蹤 主動開會協調

    馮兆麟指出，市府將相關資料送交國震中心審核後，由內政部國土管理署核定的營造廠或技師才能協助修繕；住戶意見整合部分，大樓有管理委員會者，原則上由管委會協調，不過補助並非全額，Ｒ值介於三十至四十五區間者可補助至四十五％，Ｒ值大於四十五者最多補助至八十五％，其餘需由住戶自行負擔，因此談及分攤金額時較難達成共識，工務局持續追蹤這七件，並主動開會協調。

    工務局補充，仍在整合內部意見的七件紅、黃單建物中，包括三件紅單、四件黃單，其中中和區有三件，新店及新莊、土城、蘆洲區各一件；目前住戶對於重建或補強的意見尚不一致。

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