板橋、蘆洲第二運動中心 明年完工

世界壯年運動會5月17日起在板橋、中和、蘆洲、三重及新店5座運動中心舉辦賽事，場地已完成總檢查。（記者賴筱桐攝）

2025/05/08 05:30

全齡運動 6區規劃第二座 三重、新莊已選址 中和、新店評估中

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府針對人口數達廿五萬以上的行政區，規劃新建第二座國民運動中心，其中板橋、蘆洲預計明年完工，三重、新莊已有選址方案，中和、新店正在評估選址。另外，近年市府也建置小型健身中心、運動天幕，營造全齡化的運動環境。

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體育局長洪玉玲昨天在市政會議報告指出，市府總計投入一○六億元經費，建設各式運動場館，提供全天候、全齡化的運動環境，新北市運動中心以一場館一特色設施為主，自二○一九年至今，新增啟用三座運動中心，目前共有十六座，另有二座水上活動中心、十三處小型健身中心及四十二座運動天幕，滿足不同族群和年齡層需求。

蘆洲第二運動中心 結合托老

洪玉玲說，蘆洲第二運動中心位於捷運三民高中站旁的湧蓮寺慈善公益大樓，建築面積三二八○平方公尺，興建地上八層、地下三層建物，總經費十六億餘元，工程進度約四成，預計明年八月完工，設有托育、托老中心、游泳池、體適能中心、表演廳、圖書館、綜合球場。

板橋第二運動中心 在光復高中

此外，板橋第二運動中心設在光復高中校園內，建築面積三二八○平方公尺，總經費十二億六三○六萬元，目前工程進度廿六％，預計明年十月完工，打造自由車訓練室，設有游泳池、體適能中心、桌球撞球區、籃球場、羽球場。

三重 配合果菜市場都更興建

洪玉玲說明，三重第二運動中心將配合果菜市場都更案興建，建築面積三千平方公尺，將打造擊劍教室，目前辦理規劃設計，空間包含游泳池、體適能中心、桌球室、羽球場、綜合球場、停車場。

至於新莊第二運動中心基地位置在都市計畫文高一用地，近光華國小，建築面積二千八百平方公尺，預計興建五到六層建物，共構地下停車場，總經費估計十六億元，將打造室內划船訓練中心，目前辦理市地重劃程序。另中和、新店正在尋求符合面積和交通條件的合適位置。

5運動中心 17日起舉辦世壯運

新北市長侯友宜表示，運動中心除了是市民運動的空間，同時支援賽事舉辨，世界壯年運動會將在五月十七日登場，這次在板橋、中和、蘆洲、三重及新店五座運動中心舉行比賽，已完成十三個場地總檢查，迎接世界各國好手競技交流。

蘆洲第二運動中心在捷運三民高中站旁的湧蓮寺慈善公益大樓，圖為完工模擬圖。（新北市體育局提供）

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