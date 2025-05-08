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    基隆復康巴士、長照交通 採統一預約

    基隆市復康巴士與長照交通整合統一預約，6月起將採使用者付費。（資料照）

    基隆市復康巴士與長照交通整合統一預約，6月起將採使用者付費。（資料照）

    2025/05/08 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市整合復康巴士及長照交通接送服務線上預約平台，統一預約，六月起使用者付費，服務範圍擴及台北市、新北市，服務對象不限障礙類別，低收及中低收入戶每人每月八趟次免費。民眾加入「基隆社會處小幫手」LINE官方帳號，就可連結無障礙交通大平台。

    6月起使用者付費 範圍擴及雙北

    基隆市復康巴士有卅輛、長照交通車九十六輛，以往復康巴士僅中度肢體障礙、失智或重要器官障礙才能申請，且不需付費、一週僅四趟次。身障者及高齡長者要外出時，要逐一打電話給每個車隊詢問是否有車，容易造成重複訂車外，也使政府資源無法有效調派運用。

    市府今年推動無障礙交通統一預約平台，即日起上線供民眾一站式預約。基隆市長謝國樑表示，六月一日起推動復康巴士新制，將分級預約制、擴大服務範圍及使用者付費制，保障高度需求者優先，低收及中低收入戶每人每月八趟次免費。

    社會處表示，服務對象將不限障別及等級，服務時間擴及週一至週日上午八點半至晚上九點，範圍也擴及雙北市全區，使用目的也沒有限制；同時推動使用者付費，以基隆市計程車跳表費率計價，一般戶每日來回各一趟補助七○％，低收及中低收入戶補助九○％且每人每月免費八趟次。

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