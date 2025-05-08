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    逾50組藝人 「潮台北」8/28北流登場

    台北市文化局與台北流行音樂中心共同主辦的「潮台北」8月登場。（北市文化局提供）

    台北市文化局與台北流行音樂中心共同主辦的「潮台北」8月登場。（北市文化局提供）

    2025/05/08 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市文化局與台北流行音樂中心共同主辦的「潮台北」將於八月廿八至卅一日於北流園區登場，將邀請來自台灣、日本、韓國等亞太十國、超過五十組藝人參與音樂節演出，還有結合四十家音樂製作、經紀品牌與唱片廠牌的音樂博覽會，媒合近百名國際策展人與節目買家交流。

    市府指出，「潮台北」主要有「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」（JJA）與「台北音樂博覽會」（TMEX）兩大主軸活動；音樂節串聯北流園區，邀請日、韓等亞太十國、逾五十組藝人輪番登台，卡司包含台式浪漫最強代表樂團「落日飛車Sunset Rollercoaster」，龐克搖滾樂團「怕胖團PAPUN BAND」將與日本蹦跳Disco樂團「the telephones」共演，還有「deca joins」樂團；以及泰國搖滾天團「POTATO」、馬來西亞Chill系樂團「babychair」。將於十二日開始售票。

    另外，博覽會預計結合四十家台灣音樂製作、經紀品牌與唱片廠牌，以及廿組以上售票音樂節主辦單位參展，邀請近百位國際策展人與節目買家，進行交流與商業媒合。

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