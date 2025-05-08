穆斯林友善旅宿 台北「一市兩制」挨批

通過認證的穆斯林旅館客房備有祈禱毯，滿足穆斯林朝拜需求。（北市觀傳局提供）

2025/05/08 05:30

議員指觀傳局與商業處都推動 但寬、嚴標準不一 恐造成國際旅客混淆

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市推動穆斯林友善措施多年，輔導近百間旅館及景點獲得穆斯林友善認證，卻出現「一市兩制」的標準，台北市議員林亮君表示，觀光傳播局與產業發展局商業處推動的「穆斯林友善旅宿」，名稱相同但寬、嚴標準不一，恐造成國際旅客混淆；觀傳局表示，將與商業處討論是否統一標準，商業處則說，推動目的不同才有不同標準，後續將研議調整，朝相同業別一致化推動。

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觀傳局︰將與商業處討論統一標準

林亮君表示，觀傳局與商業處都推出「穆斯林友善旅宿」，並在網路公布名單，但內涵與嚴謹度卻大有不同。觀傳局與民間協會合作，認證項目嚴謹，效期僅一年（特殊條件可兩年），符合穆斯林旅客需求，但門檻高；反觀商業處的認證寬鬆，禮拜室、淨身設備、可蘭經、清真認證食品擇一即可，且無時效及具查核制度，門檻低但部分項目恐不符旅客需求。

林亮君︰應統整標章 建立分級制

林亮君認為，穆斯林友善認證牽涉宗教文化，應建立在嚴謹的標準上，觀傳局應統整兩者標章，建立分級制度，明確列出店家提供的友善項目以方便國際旅客清楚辨識，並優先輔導初級業者提升至高標準認證。

她進一步指出，「性別友善旅宿政策」也存在相同疑慮，顯為半成品上路，業者僅自評即可列性別友善旅宿，並未設置檢核、抽查機制，計畫規則不完善且缺乏明確流程與配套，也未擬定協助宣傳計畫，無法提升誘因。

觀傳局指出，二○一九年推動穆斯林友善政策，旅館依照專業穆斯林認證單位訂定的標準與制度，對業者進行媒合跟輔導，未來將把認證的內容供商業處參考，並與商業處討論是否統一標準，讓民眾參考標章時可更有依據。

商業處︰朝相同業別一致化推動

商業處表示，二○一六年起推動「台北友善店家計畫」，招募提供英、日、韓外語、性別、素食、穆斯林等共十五項友善項目，其中穆斯林友善項目為提供穆斯林友善空間或是餐點等服務，因與觀傳局推動目的不同，因此有標準不一樣的情形，後續將與觀傳局研議調整，朝相同業別一致化的方向推動。

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