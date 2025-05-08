金門服役獲砲宣彈殼 邱恆義當傳家寶

邱恆義珍藏的「阿共仔」砲彈殼逾半世紀，見證兩岸烽火歲月，也成為邱家奇特的傳家寶。（記者蘇福男攝）

2025/05/08 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕傳家寶五花八門、無奇不有，茄萣區茶行老闆邱恆義珍藏一顆逾半世紀的「阿共仔」砲宣彈殼，見證兩岸烽火歲月，也成為奇特的傳家寶。

父歷經823砲戰 他運回台紀念

一九五八年八月廿三日共軍對金門發動「八二三砲戰」，從八月廿三日下午六點半打到十月六日中共宣布「停火七日」為止，金門總共落下四十七萬多發砲彈，十月廿五日共軍宣布「單打雙不打」（逢單日砲擊、雙日不砲擊），十二月中旬實彈射擊並改成宣傳砲射擊。

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宣傳彈殺傷力雖不如充填火藥實彈，但在田野空中爆炸後碎片和砲彈底座，仍會穿破瓦房損傷人命。

邱恆義回憶說，他和父親當年都在金門當兵，父親歷經八二三砲戰死裡逃生，退伍後每提及八二三總是心有餘悸，輪到他在金門服役時，共軍實施「單打雙不打」。

有一次他在挖壕溝時，意外挖到一顆阿共仔打過來的砲宣彈，彈頭引信已炸掉不見，裡面的心戰宣傳單也已飄散落地，他心血來潮，想把這顆砲宣彈殼偷偷運回台灣送給父親作紀念。

「在當年戒嚴時期，從金門前線偷運砲宣彈回台，是會被『殺頭』的！」邱恆義笑說，當時千方百計就是想把砲宣彈運回家送給父親，最後他費了九牛二虎之力，果真將砲彈殼搬回家，讓父親大吃一驚。

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