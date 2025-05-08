為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日男大生失聯 移民署助母找到兒子

    日本千葉縣蓮男到高雄就讀大學，因不適應課業壓力常缺課，失聯1個多月，母來台尋子，移民署助團圓。（移民署提供）

    日本千葉縣蓮男到高雄就讀大學，因不適應課業壓力常缺課，失聯1個多月，母來台尋子，移民署助團圓。（移民署提供）

    2025/05/08 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕來自日本千葉縣到高雄念大學的男大生蓮男，來到台灣高雄就讀大學，因不適應課業壓力，常未上課，連在日本的母親也聯繫不上，蓮男母親心急如焚，急忙來台跨海尋子，透過日本交流協會向移民署高雄市專勤隊報案。

    因不諳中文，母親徘徊專勤隊門口，日語專長的移民官發現蓮男母親異樣，詳細了解蓮男失聯狀況，隨即展開尋人調查，隔天順利找到蓮男，母親露出久違的笑容，感謝移民署送她這份母親節禮物。

    據了解，蓮男來台就讀高雄某私立大學，疑適應不良影響學業，大三時，他覺得課業壓力大，想回日本，又不敢告訴家人，校方發現異常曾輔導，直到升上四年級，在今年寒假過後，蓮男開始頻繁曠課，甚至長達一個多月未跟家人聯絡，讓母親十分擔心，不曾出過國的蓮母，為了尋子首度出國到台灣，守在兒租屋門外苦等，卻不見孩子蹤影，只好求助日本在台交流協會，輾轉向移民署高雄市專勤隊報案協尋，隔天終於找到男大生。

    男大生表示因手機壞了，才會跟家人失聯，母子二人向移民署人員表示感謝後，一同離開台灣返回日本，蓮母肯定台灣真是充滿愛與關懷的國度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播