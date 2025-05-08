日男大生失聯 移民署助母找到兒子

日本千葉縣蓮男到高雄就讀大學，因不適應課業壓力常缺課，失聯1個多月，母來台尋子，移民署助團圓。（移民署提供）

2025/05/08 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕來自日本千葉縣到高雄念大學的男大生蓮男，來到台灣高雄就讀大學，因不適應課業壓力，常未上課，連在日本的母親也聯繫不上，蓮男母親心急如焚，急忙來台跨海尋子，透過日本交流協會向移民署高雄市專勤隊報案。

因不諳中文，母親徘徊專勤隊門口，日語專長的移民官發現蓮男母親異樣，詳細了解蓮男失聯狀況，隨即展開尋人調查，隔天順利找到蓮男，母親露出久違的笑容，感謝移民署送她這份母親節禮物。

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據了解，蓮男來台就讀高雄某私立大學，疑適應不良影響學業，大三時，他覺得課業壓力大，想回日本，又不敢告訴家人，校方發現異常曾輔導，直到升上四年級，在今年寒假過後，蓮男開始頻繁曠課，甚至長達一個多月未跟家人聯絡，讓母親十分擔心，不曾出過國的蓮母，為了尋子首度出國到台灣，守在兒租屋門外苦等，卻不見孩子蹤影，只好求助日本在台交流協會，輾轉向移民署高雄市專勤隊報案協尋，隔天終於找到男大生。

男大生表示因手機壞了，才會跟家人失聯，母子二人向移民署人員表示感謝後，一同離開台灣返回日本，蓮母肯定台灣真是充滿愛與關懷的國度。

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