高雄機場改建 東側立體停車場動土

高雄國際機場新航廈計畫第一個項目「東側立體停車場工程」動土典禮。（記者洪定宏攝）

2025/05/08 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕政府編列八百八十億元執行高雄國際機場（即小港機場）新航廈計畫，第一個項目「東側立體停車場工程」昨天動土，預計明（二○二六）年十月完工後，將提供超過二千三百個汽機車停車位。

參加動土的交通部長陳世凱表示，高雄機場為南台灣的國際門戶，配合政府全力推動「新南向政策」及「南北雙空港大計畫」，因此投入八百八十．八億元，分兩期建設年容量一六五○萬人次的集中式大航廈。第一期建設經費四三四．六四億元，涵蓋東側立體停車場、A滑行道北移、新建C指廊及新航廈東半側等工程，他要求民航局務必於二○三二年如期完成。

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民航局長何淑萍指出，東側立體停車場工程是高雄機場新航廈計畫第一期的工程，經費為廿一．九三億元，主體工程是地下一層及地上五層的鋼結構建築，將提供九一五個汽車停車位、一二四八個機車停車位及一八二個計程車排班位。

民航局補充強調，第一期建設的A滑行道北移工程已於去年九月發包，新航廈主體工程正在進行細部設計。

高雄國際航空站表示，為降低對騎乘機車往返機場民眾的衝擊，已在國內線航廈東側闢建機車臨時停車場，可提供近三百輛機車停放，即日起已開放。

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