台積電路網 議員盼園區南路直通水管路

中油研發專區園區南路工程，正進行施工。（記者葛祐豪攝）

2025/05/08 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電高雄廠的交通聯外路網正全面趕工中，議員希望園區南路能直通水管路，提高交通效益；副市長林欽榮允諾會持續向南科管理局反映爭取。

市府允持續向南科管理局爭取

無黨籍議員陳善慧昨質詢指出，隨著台積電設廠，未來五年，左營、楠梓、橋頭的進駐人口會持續增加，交通路網要超前部署，中油研發專區園區南路的東側，原本在都市計畫評估有直通水管路，傳因台積電廠房規劃而有變，必須繞一圈半屏山連接到環山路，他認為應該直通水管路，便利楠梓仁武雙向交通，提高交通效益。

請繼續往下閱讀...

對此，副市長林欽榮表示，要尊重南科管理局的規劃，中間有七十公尺沒有都市計畫道路銜接，市府持續向南科管理局爭取。

工務局說明，中油研發專區園區南路，因為保存半屏山公園及鐵道遺址，無法以筆直路型規劃，開闢範圍自世運大道、左楠路口向東延伸八七○公尺，寬四十公尺，預計二○二七年二月通車，將配置雙向六車道。

翠華路拓寬工程 6月底將完工

另對於台積電高雄廠的西側路網，林欽榮說，新工處於六月底將完成翠華路拓寬工程、新台十七線南段則預計明年底通車；東側部分，最關鍵的是經費一五五億元的國道一號匝道及聯絡道，連接園區東路，預計二○二八年底完工；為避免台積電廠區車輛與市區車輛爭道，市府拓寬高楠公路一○○三巷為卅公尺。

市長陳其邁強調，台積電施工期間，常駐的施工人員、員工，每天有近一萬三千人，衍生交通與停車問題，據他了解，台積電鼓勵員工使用捷運，以減輕車流，因此捷運路網興建很重要，尤其是捷運紫線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法