為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台積電路網 議員盼園區南路直通水管路

    中油研發專區園區南路工程，正進行施工。（記者葛祐豪攝）

    中油研發專區園區南路工程，正進行施工。（記者葛祐豪攝）

    2025/05/08 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電高雄廠的交通聯外路網正全面趕工中，議員希望園區南路能直通水管路，提高交通效益；副市長林欽榮允諾會持續向南科管理局反映爭取。

    市府允持續向南科管理局爭取

    無黨籍議員陳善慧昨質詢指出，隨著台積電設廠，未來五年，左營、楠梓、橋頭的進駐人口會持續增加，交通路網要超前部署，中油研發專區園區南路的東側，原本在都市計畫評估有直通水管路，傳因台積電廠房規劃而有變，必須繞一圈半屏山連接到環山路，他認為應該直通水管路，便利楠梓仁武雙向交通，提高交通效益。

    對此，副市長林欽榮表示，要尊重南科管理局的規劃，中間有七十公尺沒有都市計畫道路銜接，市府持續向南科管理局爭取。

    工務局說明，中油研發專區園區南路，因為保存半屏山公園及鐵道遺址，無法以筆直路型規劃，開闢範圍自世運大道、左楠路口向東延伸八七○公尺，寬四十公尺，預計二○二七年二月通車，將配置雙向六車道。

    翠華路拓寬工程 6月底將完工

    另對於台積電高雄廠的西側路網，林欽榮說，新工處於六月底將完成翠華路拓寬工程、新台十七線南段則預計明年底通車；東側部分，最關鍵的是經費一五五億元的國道一號匝道及聯絡道，連接園區東路，預計二○二八年底完工；為避免台積電廠區車輛與市區車輛爭道，市府拓寬高楠公路一○○三巷為卅公尺。

    市長陳其邁強調，台積電施工期間，常駐的施工人員、員工，每天有近一萬三千人，衍生交通與停車問題，據他了解，台積電鼓勵員工使用捷運，以減輕車流，因此捷運路網興建很重要，尤其是捷運紫線。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播