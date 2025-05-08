南星外海規劃新機場 打造航空貨運樞鈕

在小港的高雄國際機場有宵禁及噪音問題，陳其邁爭取在南星計畫區外海，填海造陸打造廿四小時新機場。（記者李惠洲攝）

2025/05/08 05:30

在高屏溪出海口、近林園 因應一奈米廠落腳南部 規劃24小時國際機場

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁爭取在南星計畫區外海興建廿四小時新機場，除了因小港機場有宵禁及噪音問題，他昨天也透露未來一奈米廠可能落腳南部，並向中央喊話，規劃廿四小時國際機場必須更具前瞻性，以南部未來發展預作設想，盼能打造成東南亞廉價航空總部與貨運樞紐。

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小港機場有宵禁及噪音問題

依高市府初步規劃，希望將南星計畫擴大，新國際機場預計設在高屏溪出海口外海、靠近林園的位置，面積約一千至一千一百公頃，未來不排除連通高捷小港林園線。

議員陳善慧昨於議會質詢時說，小港機場有宵禁限制，高雄應打造一座廿四小時國際機場，解決噪音問題並提升運能；短期內，小港機場可爭取第五航權（中間點權、延遠權），吸引外籍航空停靠高雄轉機，開闢洲際航線。

陳其邁：南部產業發展非常快

陳其邁認為，近年南部與高雄變化很快，南科現產值已超過竹科，高雄更有五座半導體廠，周遭有很多設備、材料等供應鏈廠商，屏東也將建設科學園區，「未來一奈米廠還可能落腳南部，南部產業發展非常快！」

陳其邁說，小港機場最大困境是噪音問題，因應台灣未來的航空貨運及南部未來發展，在南星計畫區外海填海造陸一千公頃，興建廿四小時新機場，也可避免噪音問題，同時搭配興建捷運路網，未來可滿足航空貨運與產業需求，目標打造為東南亞廉價航空總部與貨運樞紐。

填海造陸工程 得耗時10幾年

他也提到，航空貨運需求隨網購興起激增，桃園機場周邊腹地幾近飽和，風險也需分散，高雄是最好選擇；不過，南星蓋新機場光是填海造陸工程，就得耗時十幾年，這段過渡期，陳其邁贊同小港機場可持續爭取廉價航空、第五航權洲際航班，加強高雄與東南亞連結。

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