富岡「廟中廟」恐消失 文化局：不會被強拆

富岡（伯公岡）原始福德祠經地方自主性的加蓋保護，形成「廟中廟」特色，立祠祭祀已九十六年。（記者黃政嘉攝）

2025/05/08 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕建於一九二九年的桃園市楊梅區富岡（伯公岡）原始福德祠，奉祀石刻伯公，是當地開庄伯公祠，居民相傳前人可能從清治時代嘉慶年間就立石祭拜，經信徒自主加蓋保護形成「廟中廟」特色，市府文化局前年九月列為文化資產列冊追蹤評估保存的對象，但地主大成長城企業公司為了擴廠而欲遷廟，地方則盼原地保存。

地主：不會讓廟消失

大成長城旗下國城麵粉公司管理部經理王以琦昨表示，福德祠現為文化資產列冊追蹤評估保存的階段，公司會依保存現狀的方向規劃，持續與文化局開會、會勘討論各方案，未來應會保留在公司土地上，不會讓廟消失。

請繼續往下閱讀...

文化局專委兼文資科長董俊仁說，該公司有提出遷廟到現址數十公尺的路旁，事涉民意及該道路能否供民眾通行祭拜，今天舉辦出入道路研商會議，釐清土地權屬、都市計畫編訂等情形，再討論遷移可能性與保存方式，文化資產名冊追蹤在制度面有保護傘作用，不會發生被強拆。

向文化局反映富岡原始福德祠保存議題的富岡國小劉姓老師表示，以鄉土文史教育為出發點，協助廟中廟進行文資保存，廟地據傳是當地農民昔日以穀換地建廟，雖有立字據，但沒登記過戶，土地被原本地主的後人賣掉。

劉姓老師說，「伯公岡」客家話意涵「有土地公守護的村莊」，作為富岡的開庄伯公，在地人跟文史團體多盼原地保存，若無法保留或被遷移，對在地文化傳承有長遠影響，期盼文資審議賦予正式文資身分，避免日後被一遷再遷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法