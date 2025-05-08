出身軍人世家 夏潤看不慣藍親共、舔共

夏潤為了下架親共立委，從一月底開始，幾乎天天在愛麵子連署站幫忙。（記者李容萍攝）

2025/05/08 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕罷免桃園市第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」公民團隊，設在中壢愛麵子客家風味館前的固定連署站。六十九歲志工夏潤自一月廿六日簽好連署書隔天起，幾乎天天都到連署站幫忙，他出身軍人世家，從小被教育要消滅共匪，如今看到國民黨跑去舔共、親共，實在看不慣，矢言下架這些親中立委。

夏潤的父親是陸軍校級軍官，他受到父親影響，國中畢業後就讀空軍機械學校（已改制為空軍航空技術學院），也當起職業軍人，曾在台東、屏東、嘉義、澎湖等機場服役，一九八四年以軍階上士退役後，做過送貨司機、工廠作業員、水泥工等，等到子女都已出社會工作，五十五歲那年退休。

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夏潤說，退休當年是國民黨籍總統馬英九執政，當時覺得馬親中、舔共像「哈巴狗」，很多外省第二代罵國民黨沒出息，他則認為民進黨也不好，直到這幾年發現民進黨在政壇培養學問淵博人才，反觀國民黨竟有立委（徐巧芯）穿睡衣進立法院議場，簡直丟人現眼，加上國民黨、民眾黨強推國會擴權法案、亂刪中央政府預算等亂象，讓他瞠目結舌，決定站出來協助罷團罷掉親中立委。

夏潤提到，在連署站的任務就是告訴來簽連署的人，怎麼填寫不容易出錯誤，每天不斷講話也是挺累的，不過他甘之如飴，因為將國民黨親中立委罷免下架最重要。

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