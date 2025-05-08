桃園綠捷延伸中壢拍扳 拚8年完工

捷運綠線延伸中壢路線圖

2025/05/08 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院前年十二月廿九日核定桃園市「桃園捷運綠線延伸中壢計畫」綜合規劃報告，市府捷運工程局去年七月提送基本設計成果，前天接獲工程會通知審議通過，同意核列建造總經費三六一．五九億元，代表延伸線可以展開招標作業，已預先啟動招標文件研擬作業，力拚八年完工通車。

捷工局長劉慶豐昨說，捷運綠線延伸中壢段的路線，自八德區綠線G01建德興豐站起，向西延伸至台鐵中壢車站，與桃園機場捷運A23中壢站地下加長月台轉乘，全長約七．二公里，沿線設有一座高架車站與五座地下車站，計畫經費三六一．五九億元，中央補助二○九．六四億元，地方自籌一五二．一三億元。

請繼續往下閱讀...

串聯桃園、中壢區與航空城

綠線延伸中壢段除與台鐵中壢站為三鐵共構車站，也經過中壢體育園區、市立醫院預定地，並與機捷、台鐵、捷運綠線形成環狀軌道路網，完工後可強化桃園區、中壢區與桃園航空城之間的串聯。

議員呂林小鳳表示，前總統蔡英文任內推動前瞻基礎建設計畫，軌道建設是重頭戲，「桃園鐵路地下化」、「捷運綠線延伸中壢計畫」都是核定項目，鑒於桃園鐵路地下化核定經費一○四八億元、二○二一年開工，目前經費已追加至一八一七億元、暴漲七十三％，綠線延伸中壢段如今才要上網招標，未來建設費用可能超過兩百億元，市府應提早因應；議員楊朝偉也認為，綠線延伸中壢案未來追加經費可能性很高，市府要儘快提出新的財務計畫並報請中央核定。

捷工局副總工程司魏光譽回應，綠線延伸中壢計畫是否順利發包及是否需調整經費，將視實際招標情形而定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法