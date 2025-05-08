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    全台僅3人 胡瑜丰獲國際體操裁判資格

    彰化縣彰興國中專任教師胡瑜丰，從小練體操底子好，天賦加努力，成功取得國際體操總會（FIG）二級女子競技體操裁判資格。（彰縣府提供）

    彰化縣彰興國中專任教師胡瑜丰，從小練體操底子好，天賦加努力，成功取得國際體操總會（FIG）二級女子競技體操裁判資格。（彰縣府提供）

    2025/05/08 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣彰興國中教師胡瑜丰，今年取得國際體操總會（FIG）二級女子競技體操裁判資格，成為全台擁有此資格的三位裁判之一，也為國內體操界增添亮點。她說，這不只是對自己專業的肯定，更希望能在國際賽場上貢獻所長。

    胡瑜丰目前在彰興國中任教「健康與體育」，設計的「疾走如風」體育課程深受學生喜愛，氣氛輕鬆有趣。校方說，取得該裁判資格後，胡瑜丰已具備擔任亞運、奧運等國際賽事評審的資格，這是體操界的極高榮耀。

    日前，縣長王惠美頒發獎牌表揚，勉勵胡瑜丰持續挑戰自我，在國際舞台發揮所長，也成為彰化體育界的榜樣。王惠美說，放眼全台，僅三人獲此資格，胡瑜丰無疑是「彰化之光」，更是台灣體育的重要資產。

    胡瑜丰從小熱愛體操，從彰化市民生國小啟蒙，後來進入左營國家訓練中心接受專業培訓，後考上台灣師範大學體育系。一路從選手走到裁判，如今更登上國際舞台，將擔任國際賽事中的D主審（負責起評分）或E評審（扣分）。

    她坦言，取得國際裁判資格的過程相當嚴格，不僅要熟悉最新體操規則，還需通過密集訓練與測驗。期間她與來自各國的裁判交流，提升專業能力，也拓展人脈，讓她獲益良多，會更珍惜這份榮耀。

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