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    首頁　>　生活

    和美「分日分類」回收 上路7天配合度3成

    2025/05/08 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮開全縣風氣之先推出垃圾分類二．○版，從黃金市區四里試辦資源回收物「分日分類」收運，新制從本月一日上路七天以來，民眾配合度約為三成。鎮長林庚壬表示，在不開罰只勸導情況下，成效還算滿意，將視情況逐步擴大辦理。

    林庚壬指出，這次和美鎮雖然只有和東、和西、和南、和北等四里試辦，但這四里人口就有二萬多人，約佔全鎮人口的廿五％。「分日分類」上路首七天有三成民眾配合良好，大約還有三成表達「忘記了」或是「不習慣」；配合度可望在短期內提高到六成。

    林庚壬認為，只要清潔隊員好言相勸，基於以「時間換取認同」，民眾總會被誠意感動，願意在家做好分類，再依照指定時間交給清潔隊回收。

    和美鎮清潔隊長葉木樹指出，和美鎮因為垃圾量減少，資源回收量爆增，隊員光做二次分類就忙翻天，擠壓到樹木、大型家具、婚喪喜慶等清運服務量能，如果民眾願意配合「分日分類」，週一、週四指定回收紙類、紙容器、塑膠薄片與塑膠；週二、週五為鐵、鐵容器、玻璃瓶、鋁罐；週三、週六為寶特瓶與塑膠容器。其餘則是週一到週六都收，就可以讓隊員提高其它服務的量能。

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