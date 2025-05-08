金針花大開25萬朵 虎山巖滿山花海

虎山巖金針花至昨天已大開逾9成，現場有高達25萬朵，金黃色花海相當壯觀。（記者湯世名攝）

2025/05/08 05:30

堪稱歷來最多最美 入園大啖現炒金針菜「鮮甜好吃」

〔記者湯世名／彰化報導〕母親節前夕，彰化縣花壇鄉虎山巖金針花大噴發，全園已大開逾九成達二十五萬朵，滿山金澄澄花海，堪稱歷來最美，吸引爆滿遊客入園，現場還有現炒金針花，不少遊客「先賞後吃」，賞花拍照之後，以銅版價格現買現炒坐在園區大啖金針花，直呼「甘甜好吃！」

請繼續往下閱讀...

估母親節花況 達最高峰

黃姓園主昨天清晨入園勘查，發現園區「台東七號」金針花已大開逾九成，數量多達二十五萬朵，直指今年的金針花堪稱是歷年來最美也最多，今年來賞花拍照的遊客真的很幸福，不用遠赴台東、花蓮，就可以在西部小山丘欣賞到壯麗的金針花海。

連日來入園賞花的遊客是平日與假日都大爆滿，尤以假日更是遊覽車一輛接一輛入園，警方也都出動疏導交通。

攝影師米諾斯說，據觀察金針花到昨天已大爆發九成逾二十五萬朵，這禮拜天母親節將達到最高峰；儘管連日來下雨，但金針花不怕雨水潑打，且母親節過後十天花況仍將相當好。遊客若不想人擠人，可以利用平日清晨或上午九點之前來拍照。

假日車多 警方疏導交通

許多志工出動入園採摘金針花，讓遊客賞花之外，還能吃到現炒的金針花，吃過的都豎起大拇指稱讚，直呼「鮮甜好吃」，且只需要銅板價格就可以現炒現吃，還可以買生的回去自己炒來吃；黃姓園主說，台東七號金針花花瓣較厚，炒過後口感很脆，只需加點水和鹽巴調味，不加味精，因為金針花本身就很甘甜，炒過後一樣鮮豔好吃。

虎山巖金針花園區現場有現炒金針花，鮮甜美味。（米諾斯提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法