白沙屯媽往田中 三媽9月投市贊境

白沙屯媽祖在南投縣名間鄉受天宮駐駕一晚，7日清晨6點起駕，廟埕萬人空巷，場面盛大。（截取自白沙屯媽祖網路直播電視台)

2025/05/08 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕 二百年北港進香史上首度進南投縣的白沙屯媽祖，六日晚間在名間鄉松柏嶺受天宮駐駕一晚後，昨（七日）清晨六點「粉紅超跑」鑾轎起駕，原本不少人期待媽祖能到南投市，但鑾轎最後進入彰化縣田中鎮，讓南投人期待落空。

南投市長張嘉哲的妻子是虔誠的媽祖信徒，夫妻倆今年曾到苗栗拱天宮向白沙屯媽祖祝壽，並擲筊請示媽祖是否有機會到南投市，獲得三聖杯，惟最後媽祖並未到南投市。

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對此，部份南投市民有點小失望，但也有民眾認為，白沙屯媽祖能來到南投縣境已創紀錄，讓南投人留下美好記憶，必能庇佑南投縣風調雨順、國泰民安，相信慈悲的媽祖，明年還會再來南投。

張嘉哲則表示，白沙屯媽祖進香行程並無固定路線，走什麼路線要看媽祖意思，必須時間等各方面因素配合，因緣俱足才能成行，媽祖今年能蒞臨南投縣境賜福，他就已經很高興，不會感到失望。

張嘉哲也預告，今年九月二十七日、二十八日，白沙屯三媽將聖臨南投市贊境，駐駕藍田書院，屆時將在南投市街區、南崗工業區及中興新村遶境賜福。

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