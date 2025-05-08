為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    白沙屯媽往田中 三媽9月投市贊境

    白沙屯媽祖在南投縣名間鄉受天宮駐駕一晚，7日清晨6點起駕，廟埕萬人空巷，場面盛大。（截取自白沙屯媽祖網路直播電視台)

    白沙屯媽祖在南投縣名間鄉受天宮駐駕一晚，7日清晨6點起駕，廟埕萬人空巷，場面盛大。（截取自白沙屯媽祖網路直播電視台)

    2025/05/08 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕 二百年北港進香史上首度進南投縣的白沙屯媽祖，六日晚間在名間鄉松柏嶺受天宮駐駕一晚後，昨（七日）清晨六點「粉紅超跑」鑾轎起駕，原本不少人期待媽祖能到南投市，但鑾轎最後進入彰化縣田中鎮，讓南投人期待落空。

    南投市長張嘉哲的妻子是虔誠的媽祖信徒，夫妻倆今年曾到苗栗拱天宮向白沙屯媽祖祝壽，並擲筊請示媽祖是否有機會到南投市，獲得三聖杯，惟最後媽祖並未到南投市。

    對此，部份南投市民有點小失望，但也有民眾認為，白沙屯媽祖能來到南投縣境已創紀錄，讓南投人留下美好記憶，必能庇佑南投縣風調雨順、國泰民安，相信慈悲的媽祖，明年還會再來南投。

    張嘉哲則表示，白沙屯媽祖進香行程並無固定路線，走什麼路線要看媽祖意思，必須時間等各方面因素配合，因緣俱足才能成行，媽祖今年能蒞臨南投縣境賜福，他就已經很高興，不會感到失望。

    張嘉哲也預告，今年九月二十七日、二十八日，白沙屯三媽將聖臨南投市贊境，駐駕藍田書院，屆時將在南投市街區、南崗工業區及中興新村遶境賜福。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播