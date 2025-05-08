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    台灣工藝中心推10條行旅 走讀工藝

    台灣工藝研究發展中心的工藝行旅首發團，以中興新村和台灣工藝園區的主要走讀和體驗地點。（記者陳鳳麗攝）

    台灣工藝研究發展中心的工藝行旅首發團，以中興新村和台灣工藝園區的主要走讀和體驗地點。（記者陳鳳麗攝）

    2025/05/08 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立台灣工藝研究發展中心創立邁向七十一年，今年將從六月五日的六五工藝節開始，一連四天舉辦工藝系列活動，且從本月起到八月份規劃「工藝行旅」十條路線，第一波有台東金崙原民工藝等三條路線開放報名。

    國立台灣工藝研究發展中心前身是南投縣工藝研究班，台灣工藝之父顏水龍是首任班主任，創立到今年將邁入第七十一年，工藝中心將顏水龍生日六月五日訂為「六五工藝節」，今年以「留我（六五）初心，齊一（七一）同行」為主題，從六月五日到八日舉辦四天的工藝系列活動，將有工藝論壇、職人市集、工藝大師班和工藝辦桌等活動。

    台灣工藝研究發展中心並從五月到八月安排十條「工藝行旅」路線，讓對工藝有興趣的民眾可進入工藝聚落、工藝之家，展開深度的工藝體驗與走讀之旅。

    前幾天已安排首發踩線團，進行中興新村和台灣工藝研究發展中心的走讀與體驗。另外從本月十八日起有三條路線受理報名，五月十八日有台南吉貝耍部落西拉雅傳統工藝行旅；廿四日安排花蓮新社部落的噶瑪蘭香蕉絲編織工藝；廿五日則是台東金崙和射干部落的原民工藝行旅。有興趣的民眾可上台灣工藝中心網站報名。

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