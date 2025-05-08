《屏東》預算執行縣市第三 屏縣多拿1億餘補助

屏東縣府預算執行考核成績佳，中央增加1億多元補助。（記者葉永騫攝）

2025/05/08 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府去年度預算編製及執行社福等四大面向成績均超過八十分，全國各縣市排名第三，獲得獎勵金額度在縣市組排名第一；中央特別增加屏東縣一般性補助款一億一千餘萬元，將挹注各項基層建設，包括添購警車及監視器等設施，強化地方治安量能。

縣府主計處長黃卉宇表示，四大面向考核為社會福利、教育、基本設施、財政績效，屏東縣全部超過八十分，最高分九十四分的「基本設施」，包括市區道路養護、違章建築處理、縣道養護、水利設施、警消辦公廳舍整建等施政項目。

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「社會福利」九十三分，包括公益彩券盈餘分配管理及運用、無障礙生活環境與社會福利實施績效等；「教育」八十七分，包括改善國民中小學校園環境、資訊設備與網路維運、學生健康檢查及國中技藝教育等項目。

「財政績效與年度預算編製及執行」八十二分，包括年度債務管理績效、開源節流績效、地方政府清理欠稅情形、人事費撙節、年度預算編製及執行等。

黃卉宇說，因為屏東縣政府團隊在綜合施政能力評比出色，獲中央特別再給一億多元補助，這些經費將用於各項基層設施。

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