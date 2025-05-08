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    《屏東》車城環保新地標 福安宮「財庫爐」啟用

    屏東縣車城福安宮斥資一千兩百萬元打造仿古錢幣外型的「財庫爐」昨正式開爐。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣車城福安宮斥資一千兩百萬元打造仿古錢幣外型的「財庫爐」昨正式開爐。（記者蔡宗憲攝）

    2025/05/08 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣車城福安宮昨天啟用全新的「福德財庫爐」，這座耗資一千兩百萬元打造的金爐，融合財政部、中央銀行等金融機構標誌及古錢幣元素，諧音「錢儲」寓意財富累積，並採用曾榮獲日內瓦設計發明銀牌獎的最先進環保技術，讓燃燒效率可達到九成，成為當地耀眼的環保新地標。

    福安宮主委曾寶文表示，財庫爐象徵信徒與神明的信仰契約，透過焚燒金紙還財庫、實現願望，祈求平安順遂，為響應政府環保政策，廟方特別建造高十公尺、寬四公尺的大型環保財庫爐。

    福安宮總幹事陳明秀表示，相較於一般金爐燃燒溫度僅攝氏四百度，無法完全燃燒，財庫爐採用旋風加壓技術，燃燒溫度高達攝氏七百度，配備煙囪霧化噴水回流與微塵過濾系統，有效減少空氣污染，兼顧信仰與環境保護。

    陳明秀表示，財庫爐的設計靈感源自財政部、中央銀行、台灣銀行等金融機構標誌，採用鏟子與鋤頭造型，象徵「錢儲」，蘊含理財致富的寓意。

    福安宮指出，根據觀光署統計，福安宮去年吸引四百三十六萬多人次參拜，補財庫金紙用量高峰期每小時達八百公斤，香火旺盛，新財庫爐專為補財庫用途設計，與原有的「神明點鈔機」金爐功能分工，兩座金爐將同步運作，滿足信徒需求。

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