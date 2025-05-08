《屏東》最速男郭立陽 歐洲盃滑輪賽奪冠破紀錄

國立屏東大學體育系學生郭立陽刷新競速滑輪賽男子200公尺世界紀錄。（擷取自屏大臉書）

2025/05/08 05:30

屏大學生參加200公尺決賽 以13.741秒刷新世界紀錄

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立潮州高中校友郭立陽日前在德國舉辦的「歐洲盃」競速滑輪賽以十三．七四一秒衝線奪冠，刷新世界男子二○○公尺紀錄，不僅一舉奪冠，更成為全球男子選手新紀錄保持人；同為潮中校友的李孟竹，同場於女子「五○○+Ｄ」賽中展現堅強實力，榮獲銀牌。

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同是潮州高中校友李孟竹奪銀

郭立陽現為國立屏東大學體育系學生，五月五日在德國蓋辛根國際競速滑輪賽（歐洲盃）二○○公尺項目決賽時，以十三．七四一秒成績奪冠，刷新世界紀錄，讓台灣在「全球最速」榜中揚名。

二十二歲的郭立陽是土生土長屏東人，幼稚園時期開始接觸滑輪運動，展現運動天賦；潮州高中滑輪教練洪彰謙指出，郭立陽國中時期在滑輪溜冰場上嶄露頭角，升上高中後，不僅連續三年稱霸全中運「五○○+Ｄ爭先賽」項目，且還是以連年突破「去年的自己」模式不斷締造國內的障礙。

屏東縣滑輪溜冰運動已培育出黃玉霖、李孟竹等國際級選手；洪彰謙表示，歐洲盃屬全世界頂尖賽事，參賽者大多是要備戰世運會的頂尖高手，郭立陽在比賽氛圍中激發出最佳表現，讓所有曾教過他、與他同隊的選手同感與有榮焉，希望郭立陽能在今年的世運會再度拿下好成績。

屏東國際滑輪溜冰場孕育好手

潮州高中指出，郭立陽、李孟竹及黃玉霖等三位學生在滑輪運動展現極高的自律與堅持，是學弟妹引以為傲的榜樣，該校將持續投入資源支持體育發展，潮州鎮擁有全台首座、亞洲唯二的國際最新標準「屏東國際滑輪溜冰場」，於二○二二年啟用後，成為國內優秀滑輪選手的搖籃。

縣長周春米特別在臉書恭喜屏東選手在世界級比賽殿堂中寫下新紀錄，不僅郭立陽飆破世界紀錄，李孟竹也在女子五○○+Ｄ公尺項目拿下銀牌佳績，持續挑戰用速度與意志寫下榮耀、超越巔峰，在世界綻放榮光，是屏東之光。

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