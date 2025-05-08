《台東》台東表揚20模範母親 百歲曹顏花最年長

台東市模範母親中最年長的百歲人瑞曹顏花。（記者黃明堂翻攝）

2025/05/08 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府昨表揚模範母親，今年由各公所推薦的模範母親總計廿人，其中台東市一百歲的曹顏花為最年長。

表揚活動由縣內印尼新住民媽媽們成立的新夢舞團五位成員表演家鄉舞蹈，接著由縣府秘書長盧協昌致贈每位模範母親表揚狀，並合影留念；現場也播放每位模範母親的家庭照片剪輯，與子女對媽媽的感謝影片，讓事先不知情的媽媽們感動不已。

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來自台東市豐田里的曹顏花已經一百歲，是今年模範母親最年長的，她早年隨國民政府撤退來台後，在豐田里從頭開始，雖然曾經歷長女遭毒蛇咬傷不治之痛，她仍堅強辛苦將孩子們拉拔長大，改善家庭生活。

今年度由縣內各鄉鎮市公所推薦的模範母親除了曹顏花，按年長排序還有長濱鄉陳謝茶、台東市林許秀華、台東市黃林千金、成功鎮曾金蓮、鹿野鄉薛夙吟、卑南鄉侯張桃妹、關山鎮張春櫻、東河鄉王林敏妃、台東市林麗芬、池上鄉陳張妹、太麻里鄉連月桂、海端鄉金瑞芳、大武鄉邱李秋玉、延平鄉周玉妹、達仁鄉古春香、蘭嶼鄉鍾貴美、綠島鄉許李春美、台東市傅燕枝、金峰鄉菈露依．搭福樂安。

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