《台東》海端6村聯合射耳祭 5/23原味登場

海端鄉聯合射耳祭將於23日至24日在海端鄉舉行，年長者帶著年輕一輩以箭射向懸掛的獵物。（記者劉人瑋攝）

2025/05/08 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕二○二五年海端鄉聯合射耳祭將於二十三日至二十四日在海端鄉舉行，海端鄉公所昨天舉行祭典啟動儀式，邀請胡金娘長老擔任祈福儀式主祭，並進行聲勢浩大的「八部合音」。公所表示，屆時聯合祭典將舉行傳統技能競賽及射耳祭儀式展演，歡迎大家一起體會充滿分享精神的布農族文化。

邀長老主持祈福儀式

在胡金娘細心的進行漫長的儀式後，崁頂古謠班隨之演出「八部合音」，傳唱古老布農旋律，歌聲低迴悠揚，眾人圍圈吟唱，渾厚的聲音響徹山林。海端鄉長胡金至親自帶領進行射耳儀式與分肉共享儀式。

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公所表示，射耳祭（Malahtangia）由年長者帶著年輕一輩以箭射向懸掛的獵物，原指射水鹿或山羌耳，作為布農族重要傳統象徵，展現族人勇氣與成熟，今年祭典將完整重現傳統祭槍儀式，並透過六村聯合辦理方式，展現布農族文化的集體力量與共同記憶。

現場模擬儀式讓與會民眾深入了解射耳祭的文化意涵；鄉長胡金至現場剁開獵物、分肉儀式象徵部落分享與團結精神，透過實際參與，體會「共食共生」的族群價值。

展現布農族集體力量

二十三、二十四日的活動分國小、社會組傳統技能競賽，如鋸木、製陷阱、射箭，成人還比釀酒、切豬刀法，賽事令人耳目一新，還有文化展演，還供漢人遊客射獸耳體驗。

胡金至表示，射耳祭展現布農族的紀律與團結，今年六村聯合舉辦，期待藉此讓更多人認識海端、親近原鄉文化，並推動農特產行銷。

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