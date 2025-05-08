靠一張名片找回父親遺物 日人訪城市科大 感謝台灣情誼

城市科大校長馮美瑜（右起）、伊東優里、城市科大應外系校友蕭博允、城市科大應外系主任陳乃慈，透過一張名片串起台日情。（城市科大提供）

2025/05/08 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕一張台灣教授的名片助日本人找回對父親的思念！在台灣出生的日籍律師伊東香保七年前來台參加活動，卻不慎遺失父親珍貴遺物，其親手縫製的刺繡包，兩年後因緣際會透過台北城市科大應外系主任陳乃慈的名片尋獲，近日親人造訪學校領回。

二○一八年夏天時，伊東香保和兄妹來台參加活動，為緬懷父親曾在台北生活，她隨身攜帶父親在一九四○年代住院時親手縫製的刺繡包，圖案是印地安酋長的側臉，有深厚的歷史和家族情感。但活動結束後，不慎將裝有刺繡包與重要文件的黑色手提袋遺落在計程車上，苦尋兩年始終無果。

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當年曾與伊東香保因同場活動交換名片的陳乃慈回憶，二○二○年某日，接到一通電台來電，表明在一件未領回的遺失物中，發現陳乃慈與伊東香保的名片，後續成功聯繫上伊東香保，取得授權後，陳乃慈與學生蕭博允前往領回。後來爆發新冠疫情，時間一晃眼就是五年。

伊東香保的妹妹伊東優里近日飛抵台灣，造訪城市科大親領刺繡包，校方特別舉辦歸還儀式，並邀請當年協助領回的學生蕭博允返校擔任現場口譯。伊東優里表示，刺繡包不只是爸爸在住院時一針一線縫出來的，還有其他病友共同參與，對家族而言，包包不僅是爸爸的回憶，而是台灣的回憶都濃縮在包包裡。

陳乃慈說，為延續這份台日友好的深厚情誼，伊東優里特別將刺繡包中的圍巾贈予城市科大應外系，象徵對台灣的感激，讓這段緣分能延續。

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