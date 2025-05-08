「不能再有下個剴剴」綠委提保護兒少5大政策解方

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左二）、書記長陳培瑜（右二）、立委郭昱晴（右一）、林月琴（左一）7日召開「不能再有下個剴剴 精進制度修法立法Dpp can do more」記者會，提出5大政策解方保護兒少。（記者廖振輝攝）

2025/05/08 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地院審理男童「剴剴」受虐案將於十三日宣判。立法院民進黨團昨舉行記者會，針對保護兒少提出五大政策解方，包括：強化兒盟監督制度、精進收出養制度、保障安置兒童權益、提升保母托育品質、立法修法雙管齊下。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，剴剴案發生至今，提出六部法案，包括相關內規、子法，也催生「兒童托育服務法」專法。立委郭昱晴強調，剴剴的悲劇是全台灣人的痛，面對制度破口，將持續推動相關法案的修正與監督改革，確保未來每一位孩子都能被接住。

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針對修法，副書記長林月琴指出，首先是修正「直轄市、縣（市）政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」，強制要求地方政府按照原則，訪視輔導良好保母，才可選擇作為安置童的保母，並採不預約訪視為原則。

她說，其次是修正「跨轄區兒童及少年保護個案權責分工及合作處理原則」，以本案為例，從新北市到台北市安置的頭一個月，雙北市必須共案，居託中心和收出養機構一起來，才知道到底有沒有交接清楚。再來是修正「全國性社會福利財團法人會計處理及財務報告編制準則」，釐清相關單位財務使用情況。

林月琴表示，接著是草案已預告的「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」，到底有無收出養的必要性，要做評估，責任回歸地方政府。她也要求兒盟改隸衛福部管轄、建立「三方共案機制」，並修正「兒童及少年收出養流程」。

書記長陳培瑜則說，雙北在聯合管轄期間完全疏失，剴剴過世隔天北市社會局接獲萬芳醫院通報，直到八十一天後才公布保母姓名，且過了四九三天後才開罰，凸顯地方政府怠惰，呼籲雙北市府積極面對。

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