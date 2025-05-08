總統：提升托育品質 打造良好育兒環境

賴清德總統昨天在民進黨中常會表示，政府除了要強化各項托育補助、育兒津貼，更要持續協助打造良好的育兒環境。（資料照）

2025/05/08 05:30

〔記者陳政宇、林惠琴／台北報導〕台北地院審理保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉凌虐一歲十月男童「剴剴」致死案，引發全國關注。兼任民進黨主席的總統賴清德昨強調，政府要持續打造良好育兒環境，包括全面提升托育服務品質，明確規範托育相關人員的資格與義務，及強化托育機構的設立與管理，以回應多元需求。

民進黨昨召開中常會，賴清德說，傳統性別角色的刻板印象已經徹底過時，無論是家務工作、或是育兒和教養，都已經不再僅限於女性，也不能再僅限於女性。孩子滿三歲前，雙親都可以申請最長兩年的育嬰假，並有育嬰留職停薪津貼，在這段期間可以持續參與勞工保險，雇主應負擔的保險費也免予繳納。

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賴說明，面對雙親可能都需要工作，及現代家庭規模日益縮減的環境，政府除了要強化各項托育補助、育兒津貼，更要持續協助打造良好的育兒環境。

衛福部修法調整收出養評估機構

對於兒少保護網，衛福部社會及家庭署代理署長周道君表示，「兒童托育服務法」專法草案，針對保母資格認定、多元化送托場域的設計都更周延。去年已修訂居家托育訪視指引，對全日托、夜間托育及高危保母增加訪視頻率，且加強訪視人員教育訓練，增加辨識不當對待的知能。

此外，日前已預告完成的「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」，也將有無收出養必要性的評估，由原本收出養機構調整為有公權力的縣市政府，相關修法方向獲得普遍支持，預計完成行政作業可上路。

賴指出，當孩子成年時，就會進入到下一個階段，這些曾經的孩子變成青年，開始自立、離開家庭、到外打拚。

賴清德說，為保障青年的權益，行政院已通過「青年基本法草案」，強化各級政府的青年參與機制，草案也要求建立青年在地支持系統，獎勵青年返留家鄉。

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