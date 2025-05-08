「像蜘蛛不斷施毒」剴剴案 檢求處劉彩萱無期徒刑

涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱，昨傍晚被解送還押看守所。（記者張文川翻攝）

2025/05/08 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北市保母姊妹劉彩萱、劉若琳被控凌虐一歲十月男童「剴剴」致死，台北地院國民法庭昨進行科刑辯論，檢察官痛批劉彩萱「像蜘蛛」不斷對剴剴施毒，直到剴剴閉眼死亡那一刻，對劉彩萱求處無期徒刑、劉若琳十八年徒刑；劉彩萱在最後陳述時起身鞠躬道歉：「對不起，很抱歉我錯了。」全案辯論終結，定十三日宣判。

劉若琳求處18年 13日宣判

劉彩萱鞠躬道歉時說，「我會勇敢承擔所有的過錯，接受應該有的懲罰」，劉若琳最後陳述時表示「沒有什麼要說」；姊妹兩人都表示，宣判日不會來法院聽判。

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檢方求刑目標與剴剴外婆一致，外婆請求判劉彩萱最重刑（無期徒刑），外婆的律師請求判劉彩萱總刑期一一五年或無期徒刑、劉若琳十八年。

劉彩萱的律師主張她已認罪且深感悔悟，沒有前科，以往類似案例刑期落點介於十一年至十六年，且她並非以虐待剴剴為樂，出養制度、保母交接機制缺失也是事發起因之一，不應判無期，請求量處十六年至十八年。

劉若琳的律師指出，她並非有意傷害剴剴，不是剴剴的主要照顧者及本案核心人物，請求判處無罪，若法官認定她構成凌虐兒童妨害自由罪，若與致死有關，請求量處十年一月徒刑，若無關請判一年六月。

檢察官論告指出，剴剴生命六九二天，有一一五天遭受不人道對待，每天醒來不是期待玩具、去公園玩，而是擔心會被打，「我做錯了什麼？還要罰站、洗冷水澡嗎？」直至死亡閉上眼睛那一刻。

檢籲請國民法官勇敢判下去

檢方痛批劉彩萱像「蜘蛛」不斷給剴剴毒性的壓力，致使剴剴身心皆受創，被虐待至罹患精神疾病，反而是被鑑定沒有精神疾病的劉彩萱頻在法庭裝病，劉若琳則是主動、被動認可姊姊的虐童行為，故皆求處重刑，籲請國民法官合議庭「勇敢判下去」。

劉若琳的律師主張，劉若琳第一任前夫猝逝，第二任前夫婚前隱瞞他已有兩個小孩，她歷經罹癌、前夫外遇吸毒、被婆家排斥，離婚收場，渴求娘家接納她，因此選擇對姊姊順從、退讓與相信，附和姊姊抱怨、虐待剴剴，以避免家人衝突，實際並無傷害剴剴之意。

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