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    政院拍板0~2歲托育立專法 機構錄影上傳雲端／陳時中：放寬公有不動產 無償提供非營利性質法人使用

    「兒童托育服務法」 草案重點

    「兒童托育服務法」 草案重點

    2025/05/08 05:30

    〔記者鍾麗華、林惠琴／台北報導〕行政院院會今將通過「兒童托育服務法草案」，行政院政委陳時中昨受訪表示，草案將○至二歲托育規範單獨立法，提高保母執業資格，要求托育機構錄影須保留卅天並上傳到地方政府雲端，此外，加速布建公共托育資源，將放寬公有不動產以無償方式提供非營利性質法人使用。

    陳時中解釋，過去居家托育是授權相關辦法辦理，兒托法草案則提高居家托育的法律位階，同時提高執業資格，刪除過去僅需受訓即可執業的規定。此外，要求透明化托育機構的管理內容，包括列帳查核、公布收費等。另提供多元托育型態，增加互助式、部落互助式及職場互助式托育型態，提供更多元的樣態。

    錄影保留30天 提高保母執業資格

    陳時中說明，草案要求托育機構錄影保留卅天並上傳地方政府雲端，這項規定引發托育界強烈反應，但站在保護兒童、社會公義的角度，加上不時傳出托育不當對待的案例，政府決參採專家意見，不允許不當托育案件出現證據不足的漏洞。至於調閱監視器影片需要在一定條件下，例如有一定事證才會調閱監視器錄影帶。

    陳時中指出，草案也規定違規保母記點制和違規托育人員的究責，違規者會停約一至四年，嚴重者終身不得任用及公布姓名。

    對於違規托育人員即使公布姓名，也有可能改名換姓後重新收托，對於是否進一步公布違規者照片？陳時中表示，有人提出這樣的倡議，不過，嚴格把關兒童照顧，牽涉個資保護以及是否牴觸工作權的問題，這部分需要更廣泛討論。

    在加速布建公共化托育資源上，陳時中解釋，草案包括放寬公有不動產以無償方式提供非營利性質法人使用，其次是運用學校餘裕空間辦理托育機構，不用再去改變使用執照，讓用地選擇更多，以回應家長期待。

    衛福部社會及家庭署代理署長周道君則指出，「兒童托育服務法」專法草案已送至行政院，有助托育制度更完整，重點包含保母適不適任更周延，因應現代家外送托需求多元化，也將部落、社區、職場一些互助托育作法引進法令，以利因地制宜，增加家長便利也安心。

    行政院院會今將通過「兒童托育服務法草案」，0至2歲托育規範單獨立法，提高保母執業資格。示意圖。 （台南市政府提供）

    行政院院會今將通過「兒童托育服務法草案」，0至2歲托育規範單獨立法，提高保母執業資格。示意圖。 （台南市政府提供）

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