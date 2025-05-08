《苗栗》苗縣挖路重鋪慢惹怨 議員籲修法限期

苗栗縣道路挖掘後，常未確實回填修補，民眾抱怨路不平。（記者彭健禮攝）

2025/05/08 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕道路挖挖補補路不平惹民怨，縣議員陳光軒指出，苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例中未規範重新刨鋪時限，常見已收取申請單位繳納挖掘道路修復費的鄉鎮市公所於事後刨鋪拖拖拉拉，影響交通安全，建 議縣府提案修正，讓條例更加完備。

縣府︰促請公所加速路面修復

對此，縣府交通工務處長古明弘表示，有關挖掘道路埋設管線的中央母法於重新刨鋪的時限上，也未對路權主管機關加以約束；交通工務處會就議員所提問題，邀集各鄉鎮市公所等路權主管機關開會，促請加速道路挖掘後的修復。

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縣議會開議，交通工務處昨日進行工作報告。陳光軒於會中指出，他經常接獲民眾反映路面不平的問題；他發現許多原因都是因道路挖掘埋設管線工程後路面僅有假修復，東一塊西一塊的「補丁」不僅不美觀，也易凹陷而凹凸不平，影響交通安全。

同路段挖多處 刨鋪常等工程結束

陳光軒說，依苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例，申請挖掘道路的單位，會向申挖道路的路權主管機關繳納挖掘道路修復費，因此路權主管機關要負責將道路重新刨鋪。但條例中未規範路權主管機關的重新刨鋪時限，常見鄉鎮市公所事後拖拖拉拉；並舉例，可能同一路段分別有三個單位申挖，公所收取三次修復費，再待三個工程結束後才一併重新刨鋪。

古明弘表示，除將邀集各鄉鎮市公所等路權主管機關，促請加速道路挖掘後的修復。另，縣府於每年底均召開「縣內道路預挖路段整合協調會議」，整合各管線單位申挖案能於路權單位路面改善工程前先行進場施工，以減少道路一再重複挖掘，造成民怨及觀感不佳情事。

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