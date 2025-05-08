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    2025米其林評選範圍 擴增新北、新竹縣市

    《台灣米其林指南2025》7日宣布新增納入新北市、新竹縣市3城市。圖為《台灣米其林指南2024》一星獲獎者。 （資料照，記者羅沛德攝）

    《台灣米其林指南2025》7日宣布新增納入新北市、新竹縣市3城市。圖為《台灣米其林指南2024》一星獲獎者。 （資料照，記者羅沛德攝）

    2025/05/08 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕《台灣米其林指南二○二五》昨宣布拓展評選範圍，新增新北市、新竹縣、新竹市三城市，連同既有的台北市、台中市、台南市、高雄市共七縣市。交通部觀光署署長周永暉期許，七座城市如同「LUCKY7」，為台灣美食文化和觀光產業帶來新能量，鞏固台灣作為全球美食與最佳旅遊目的地的地位。

    觀光署啟動台灣美食國際品牌化「十年計畫」，自二○一九年三月首版《米其林指南台北二○一九》在台發布後，台北市成為台灣首座被列入評鑑城市；隨後，台中市、台南市與高雄市也陸續加入。

    米其林總監：期待挖掘美食瑰寶

    這次新增的新北市、新竹縣、新竹市都有其特有的飲食文化，從廟口小吃到創新料理，從漁村風味到山間特產，從經典家常菜到高端商務料理，無論是庶民美味或精緻盛宴，皆展現台灣四季食材的豐富鮮味，也融合不同文化精髓，並保留世代相傳飲食傳統。

    米其林指南國際總監 Gwendal Poullennec 表示，新加入的三個城市，融合傳統與創新，從生氣蓬勃的海鮮料理，到獨具特色的文化傳承，都展現出鮮明在地風貌；評審員團隊期待挖掘美食瑰寶，將豐富多元風味與體驗分享給全世界。

    觀光署：為餐飲、旅遊業帶來新機會

    周永暉表示，台灣疫後加速新城市美食品牌化，米其林指南美食版圖的擴展，不僅展現台灣城市的活力與在地美食文化縮影，也高度肯定台灣各地多元美食的風味及特色，替台灣餐飲及旅遊業帶來新機會。

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