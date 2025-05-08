雙溪3代養豬戶 50年防疫檢測全合格

林立中說，畜牧場從50年前就採用成本較高的飼料養豬，阻遏非洲豬瘟、口蹄疫等重大疫病傳播，也減少異味、死亡率。（新北市動保處提供）

2025/05/08 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕我國正在力拚成為傳統豬瘟非疫區，新北市雙溪區林立中畜牧場成立五十年，目前已交由第三代經營，保持口蹄疫等各項血清學監測的全部合格紀錄；日前新北市政府前往例行疫情訪視，豬場各項消毒防疫措施完全符合規定，有助於我國申請為豬瘟非疫區。

4年前被選定為豬瘟疫哨兵豬場

新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，以前雙溪區飼養二百隻以上養豬場曾達到十多戶，不過受限環保、防疫等因素陸續離牧，但林立中畜牧場仍堅持努力，二○二一年被選定為豬瘟疫哨兵豬場，至今檢測抗體皆「零檢出」。

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畜牧場第二代飼主林立中已七十多歲，仍經常到豬場工作，談起養豬秘訣，他態度自豪地表示，五十年前畜牧場就採用成本較高的飼料養豬，遏阻非洲豬瘟、口蹄疫等重大疫病傳播，也減少異味和死亡率。

二代飼主自豪採用高成本飼料養豬

楊淑方說，二○二三年七月起，我國進行豬瘟拔針作業，動保處加強新北養豬場訪視、口蹄疫與豬瘟血清監測，至今年四月底已檢測三六○件，皆符合規定，並輔導豬場落實生物安全防護措施，督導廚餘養豬場嚴格落實高溫蒸煮達九十度且一小時以上，以殺滅病毒。

楊淑方說明，自二○二一年十月起，國內飼養豬隻頭數低於一九九頭以下者，依規定不得用廚餘餵養，否則依「動物傳染病防治條例」及「飼料管理法」等規定，合併最高可處四百萬元罰鍰，盼我國今年能夠申請為豬瘟非疫區。

動保處提醒，豬農切勿購買來路不明的仔豬，豬場需保持通風與保溫，出入口設置消毒踏槽，人員進入不同畜牧場時應更換工作衣鞋，並主動觀察動物健康，如有異常應立即通報特約獸醫師檢查、處置。

新北市雙溪區林立中畜牧場成立50年，目前已交由第3代經營，保持口蹄疫等各項血清學監測的全部合格紀錄，2021年也被選定為豬瘟疫哨兵豬場。 （新北市動保處提供）

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