乳癌死亡曲線難降 病友盼放寬晚期用藥

台灣乳癌死亡率長年呈現「持平不降」趨勢，中華民國乳癌病友協會舉辦「晚期乳癌病友的願望清單」記者會，倡議放寬健保對晚期乳癌用藥的限制，增加可用藥物選擇。 （記者邱芷柔攝）

2025/05/08 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕乳癌已連續廿年高居女性癌症發生率首位，每年新增約一．七萬人，即使藥物治療日新月異，但治療見效卻被迫停藥，是許多晚期乳癌病友最無奈的選擇，也導致死亡曲線長年呈現「持平不降」趨勢；病友團體指乳癌治療藥物呈現「看得到、用不起、用不到」困境，希望放寬健保對晚期乳癌用藥限制，增加可用藥物選擇。

每年新增1.7萬人 治療見效卻被迫停藥

乳癌有不同亞型，其中以「荷爾蒙受體陽性且HER2陰性」占約六成為最大宗，臨床治療多仰賴CDK4/6抑制劑，然而目前健保僅給付廿四個療程。台大醫院腫瘤醫學部主治醫師黃柏翔指出，超過一半病人在兩年後仍藥效穩定，卻得面臨是否自費負擔每月數萬元的藥費或中斷用藥之困境。

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黃柏翔說，另一類「HER2陽性乳癌」病人使用的新一代抗體藥物複合體（ADC），健保僅給付十八個療程。臨床上有七成病人，在一年後仍對藥物有反應，同樣面臨是否繼續自費用藥的抉擇。

更困難的是預後最差的「三陰性乳癌」，黃柏翔指出，國際間已有研究證實免疫治療能降低死亡率近三成，但健保僅補助早期病人，晚期與轉移性患者須自費。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳指出，許多新藥雖然陸續納保，但給付設有限期與使用條件，例如排除腦轉移或子宮轉移病人，導致許多真正需要病人根本用不到。建議放寬健保對晚期乳癌用藥限制，增加可用藥物選擇。

晚期乳癌三週一次療程 自費逾14萬

病友小P訴說，八年前確診時已為晚期乳癌，歷經多次抗藥與換藥，為了續命自費使用未納健保的標靶藥物，每三週一次的療程要價逾十四萬元，只能靠商業保險苦撐；病情穩定後她嘗試復職，卻因無法取得「痊癒證明」遭公司拒絕，只能黯然離職，她直言高昂藥費、健保限制與職場不友善，讓許多病友面臨困境。

健保署籲醫界多使用生物相似藥

健保署副署長龐一鳴回應，過去兩年癌症新藥納保速度明顯加快，整體藥費給付增加，住院與併發症支出同步下降，他也呼籲醫界多使用生物相似藥，提升資源配置彈性。立委陳菁徽、王正旭等人昨也聲援病友，強調應回應患者需求、提升制度彈性。

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