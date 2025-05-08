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    台中市定古蹟「泰安車站」 下週啟動修復

    台中市市定古蹟舊山線「泰安車站」將啟動搶救工程，預定明年9月全面修復完成。 （記者張軒哲攝）

    台中市市定古蹟舊山線「泰安車站」將啟動搶救工程，預定明年9月全面修復完成。 （記者張軒哲攝）

    2025/05/08 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市市定古蹟舊山線「泰安車站」，近期因年久失修，天花板掉落、地下通道水泥龜裂，遊客觀感不佳。立委楊瓊瓔七日邀集中央與地方相關單位現勘，下週將啟動搶救工程，預定明年九月全面修復完成，讓泰安車站風華再現。

    舊泰安車站為日治時期建造，可惜人潮與整體規劃不如苗栗縣勝興車站。泰安里長謝學和表示，舊泰安車站站體牆面多處出現裂縫及漏水，站長室天花板剝落，地下通道地板也破損龜裂，以及窗戶玻璃破損等。

    台鐵台中工務段表示，已規劃包括地下道牆壁、地坪補強補漆，樓梯牆裂縫灌注修補，破窗也會一併更換，預計下週進場動工。至於中長期則由專業建築師設計，包括辦公室牆體、門窗更新、屋頂防水、地下道全面翻修等，預算估約三○○萬元，目標在明年九月修復完成。

    市議員陳本添說，舊泰安車站見證后里鐵道歷史，搶救修復計畫刻不容緩，期待恢復昔日榮景。楊瓊瓔說，若車站修復完成，將與水圳、登山步道、隧道等周邊景點形成串聯效應，提升整體觀光量能，有助活絡地方經濟。

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