《台中》灌溉溝渠遭排黑油 環局將裝監視器

2025/05/08 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕市議員朱暖英七日質疑台中市水污染稽查次數六都倒數第二，甚至僅有新北市的三分之一，也不及桃園及台南的一半，水污染取締次數少，讓不肖業者有恃無恐，南屯灌溉溝渠「劉厝溪」清明連假及日前大雨接連被偷排黑油，污染農田，恐影響食安；環保局長陳宏益指出，研究裝設監視器監控防範。

朱暖英指出，​台中水污染取締次數比外縣市少，讓不肖人士有恃無恐，南屯區農田灌溉溝渠劉厝溪，在清明連假期間遭不肖人士非法傾倒黑油，不料四月廿八日又有不肖人士趁大雨再偷排黑油，導致溪水變黑，因周邊不少農田均遭到污染，農民嘆農作物恐受損，甚至農田灌溉水被污染就會影響食安，茲事體大，要環保局拿出對策確實防範水污染。

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陳宏益指出，台中市水污染稽查次數減少，主因台中市率先六都針對電鍍業者實施水污染監測防治，並且在業者工廠裝設監視器，一有動靜就會警示， 因此稽查次數有效降低；針對南屯農田污染已抓到是兩家汽車修配廠傾倒廢棄油所致，但因目前汽車修配廠不在法令列管對象，將建議中央修法納管，另近期也將到附近下水道裝監視器監督防治。

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