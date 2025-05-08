《台中》官員不清楚職責 民防體系挨批虛設

台中二階連署已全部送件，市議員周永鴻（左）昨批，市選委會的人「善意的提醒」，二階連署交件後不得再連署是假訊息。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/08 05:30

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻七日在議會警消環衛業務質詢中，針對民防體系業務提出質詢，結果從副市長到局處首長對相關民防組織架構不熟悉，包括民防總隊指揮體系、局處職掌都說不清楚，痛斥台中市民防整體指揮體系形同虛設；台中市副市長鄭照新指出，市府均有相關因應，會整理相關資料提供議員了解。

交件續連署 中選會︰無禁止

此外，台中市罷免國民黨立委六個選區的二階連署已全部送件，市議員周永鴻昨在市議會質疑，日前罷團交出連署書，竟有市選委會的人「善意的提醒」，二階連署交件後不得再連署；周永鴻強調，中選會昨天已表示，現行法令無明定二階交件後不能連署，他要求警察局及市選委會要嚴守中立；副市長鄭照新表示，一切要依中選會的解釋為主。

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江肇國指出，民防不只是防災，更涵蓋勤務支援、情報傳遞、治安協助、救災動員與心防建設，是面對國安威脅時民間最重要的防衛力量，他點名鄭照新是否了解民防總隊指揮體系，因鄭照新未能完全回覆答案，讓江肇國不以為然，認為指揮官應由市府副首長與一名民間遴選人士共同擔任，鄭照新是三大副市長之一、且負責督導警消環衛業務，均是民防體系業務，「有極大可能擔任副指揮官」，卻一問三不知。

副市長到局處首長都不熟悉

他進一步點名警察局、衛生局、環保局等詢問相關編制及業務，除了警察局長李文章過關外，包括衛生局長曾梓展以及環保局長陳宏益回答也未盡周延，讓江肇國痛斥，台中市的民防整體指揮體系形同虛設。

蔡耀頡表示，民防體系不只因應對岸威脅，若有重大突發事件即需民防體系啟動因應，地方政府須隨時準備以利即刻反應，而不是事事仰賴中央。

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