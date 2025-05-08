《台中》綠燈左轉挨罰 議員批「號誌陷阱」

路口常見五燈式號誌，須依綠箭頭指向行駛，無左向綠箭頭燈，即不能綠燈左轉。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/08 05:30

交通號誌混亂 紅綠燈有三燈、四燈及五燈式 民眾抱怨看不懂

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市現有路口紅綠燈號誌燈數不一，除常見的紅黃綠三燈式號誌，更有四燈及五燈式號誌，多名市議員七日指出，屢接獲民眾抱怨「看不懂」，綠燈左轉竟慘收六百到一千八百元「未依號誌行駛」罰單，宛如「號誌陷阱」；台中市警局長李文章說，要民眾背下燈號配置何時可轉向不盡人情，將收集外縣市在號誌下方標示轉向說明，提供交通局參考協助民眾直覺式辨識號誌。

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三燈式亮「圓綠燈」 可直行也可左、右轉

包括市議員陳雅惠、張芬郁、謝家宜、陳淑華、陳俞融及蕭隆澤等人，昨在議會質詢時關切台中市交通號誌混亂情況；陳雅惠指出，市區不少路口號誌燈數不一，近來接獲民眾陳情指，明明是綠燈左轉，卻慘被檢舉或警察取締，收到六百到一千八百元「未依號誌行駛」罰單，被罰得莫名奇妙，引發民怨。

陳雅惠說，民眾抱怨不少路口紅綠燈有的可綠燈左轉，有的綠燈左轉卻被開單，標準不一讓人「霧煞煞」；她質疑執法與號誌設計脫節，讓民眾陷入「法律陷阱」，要求警察局統一標準，更應盤點爭議路口並改善標示設計，避免誤罰情形發生。

四燈、五燈式亮「綠箭頭」燈 只能依方向行駛

台中市警局指出，去年自今年四月卅日舉發多號誌時相左轉交通違規共一三九件，其中以沙鹿區屏西路與向上路口取締件數九件為最多。 警察局長李文章表示，現行規定中若是三燈式號誌，亮「圓綠燈」即可直行並左、右轉向；四燈、五燈式號誌若只亮圓綠燈，可直行、左、右轉，但若亮「綠箭頭」燈，就只能依箭頭方向行駛。

警局長︰將在號誌下方標示轉向指引

不過，李文章也坦言，號誌確實有點複雜，他也認為要民眾記住不同號誌的遵行方式確實不易，也易因搞不清楚下誤判錯行，目前已有外縣市在號誌下方標示轉向指引，例如「綠燈亮起可直行」等提示，他認同交通號誌應朝更直覺化的設計改善，將收集各縣市作法，提供交通局補強改善，協助民眾辨識。

傳統三燈式號誌亮「圓綠燈」時，可直行、左、右轉。（議員陳雅惠提供）

議員陳雅惠（左三）等人質疑路口號誌複雜，民眾抱怨看不懂，綠燈左轉常被開罰。（記者蘇孟娟攝）

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