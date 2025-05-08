阿里山林鐵採購新車 規劃區間車

阿里山林鐵列車。（記者林宜樟攝）

2025/05/08 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕阿里山林業鐵路去年七月本線恢復全線通車，地方期盼能有區間車行駛，提供遊客搭乘選擇，延長停留駐足時間，促進觀光發展；林鐵及文化資產管理處昨表示，將投入十七．九六億元，新購九輛機關車及四十八輛車廂，並投入兩千萬元興建竹崎車庫，預計二○二七年上半年開行奮起湖區間列車，下半年開行竹崎區間列車。

奮起湖和竹崎區間列車 預計2027年開行

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立委蔡易餘昨邀立院經濟、教育及文化委員會到嘉義考察林鐵。蔡易餘說，林鐵本線嘉義站與阿里山站之間列車，途中僅在奮起湖站停留較久，遊客搭小火車上下山，無法在各特色車站停留，建議林鐵及文資處規劃短程區間車，讓遊客有更多選擇，深入瞭解林鐵之美。

林鐵及文資處長王昭堡說，新購車輛首列車為一輛機關車及五輛車廂，預計今年九月進行六個月試運轉，再報交通部同意後，上線營運；竹崎站將興建新車庫，正辦理規劃設計作業，預計今年底前完成設計、發包施工，明年底完工，未來將有多輛車停放此處，成為區間車發車點。

王昭堡說，未來區間車將有阿里山站與奮起湖站之間路線及奮起湖站、交力坪站與十字路站之間路線，竹崎車庫興建完成後，將規劃竹崎站與鹿麻產站之間路線，及竹崎站、樟腦寮站與獨立山站之間路線。

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