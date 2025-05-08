嘉義舊市公所修復工程 第4次變更設計

舊嘉市公所修復再利用工程一再展延完工日，將辦理第四次變更設計。（記者丁偉杰攝）

2025/05/08 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕逾七十年歷史的嘉義市歷史建築「舊市公所」修復再利用工程於二○二三年二月啟動，其間歷經三次變更設計，展延工期達三二○天，原定今年七月廿六日完工。不過，市府財政稅務局長洪彩燕昨在議會表示，修復工程將辦理第四次變更設計，相關工期及變更設計預算正由設計監造單位評估中，會努力在今年底前完工。

議員鄭光宏質昨質詢關切本工程進度，擔憂完工時程勢必要再往後延，詢問洪彩燕「有沒有把握可以在今年底完工？讓後續招商作業可以加速進行」，讓市民儘早享受重大市政建設成果。

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洪彩燕說，舊市公所開工後，逐步克服原一、二期連接廊道拆除、拆解隱蔽後梁柱需再結構補強，及為解決舊市公所場域停車問題，並爭取中央前瞻計畫補助興建地下停車場等因素，已辦理三次變更設計，並追加預算，修復計畫總經費二億五七三○萬元。洪彩燕說，工程正面臨新、舊建築整合難度高，並考量整體結構安全，將辦理第四次變更設計。

民團台灣圖書室文化協會理事林詩涵表示，本案反映出市府在工程規劃與管理缺失，也直接關係到市民權益。市府應公開工程延宕原因，也應說明責任歸屬。

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