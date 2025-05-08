嘉義建輕軌 交部︰地方仍需分擔經費

交通部長陳世凱昨天道歉，指出交通部提供給行政院長卓榮泰的資料過於簡化，導致院長回覆錯誤。（記者吳亮儀攝）

2025/05/08 05:30

陳世凱道歉指資料簡化造成卓揆口誤 嘉市府應趕快提出建設經費的分配比例和預算

〔記者丁偉杰、吳亮儀／綜合報導〕嘉市爭取「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」（簡稱嘉義輕軌藍線）應由中央主政興建及全額負擔屢屢受挫，市長黃敏惠昨上午突然大陣仗宣布，行政院長卓榮泰明確表示中央願意全額負擔三七二億元工程款。不過，交通部長陳世凱下午道歉，稱這是交通部資料準備過於簡化，造成卓揆誤會，嘉市府仍該趕快提出建設經費的分配比例和預算。

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陳世凱解釋，卓揆前天在立法院答詢國民黨立委林倩綺質詢時所說「中央可以負擔三七二億元」，其實指的是嘉市府所提的方案，因交通部提供的資訊過於簡化，導致卓揆回覆造成外界誤解，交通部要對此道歉。

交通部強調，嘉市府去年十一月所提嘉義捷運藍線可行性研究報告，未依交通部二○一一年訂定發布「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，計算中央與地方財務分擔外，也尚未與嘉縣府完成協商。交通部尚未辦理捷運委員會審查，亦未提報行政院，卓揆自不可能承諾「中央負擔三七二億元工程款」。

未提報行政院 閣揆不可能承諾

交通部表示，請嘉義市政府儘速依捷運審查要點規定，計算財務分擔，並完成縣市協調，俾利交通部儘速辦理後續審查程序。

黃敏惠昨上午由副市長林瑞彥、市議長陳姿妏及多位議員陪同召開記者會。黃敏惠說，嘉義輕軌迄今延宕廿餘年，對於中央可以負擔三七二億元，市府明確表達「我願意」，嘉市願全額負擔用地費約○．六六億元，若嘉縣府不願負擔○．九四億元用地費，嘉市願概括承受用地費。

對於林倩綺質詢卓揆的內容，嘉市府解讀「中央同意負擔工程款三七二億元」，黃敏惠也在現場直呼「是母親節最好禮物」，盼中央不要跳票。不過，交通部下午極力澄清，強調是「誤會」，此事件也有如出現戲劇性轉折。

嘉市長黃敏惠（右四）由副市長林瑞彥、嘉市議長陳姿妏及多位議員陪同召開記者會，說明嘉市願負擔嘉義輕軌藍線用地費。（記者丁偉杰攝）

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