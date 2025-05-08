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    甜度達18度 崙背洋香瓜節10日登場

    受氣溫冷熱交替，崙背鄉洋香瓜約晚2週進入產季。（記者李文德攝）

    受氣溫冷熱交替，崙背鄉洋香瓜約晚2週進入產季。（記者李文德攝）

    2025/05/08 05:30

    安排路跑、闖關 行銷鄉內洋香瓜、西瓜、鮮乳農特產

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林崙背盛產洋香瓜，今年種植面積約一一五公頃，年初接連受鋒面影響產量略減近兩成，但品質依舊佳，最高甜度上看十八度。為行銷鄉內農特產，公所十日將舉辦「二○二五崙背鄉洋香瓜暨牛奶節」，將有路跑活動，並有洋香瓜、西瓜、鮮乳「呷免驚」，帶領民眾認識產地。

    鋒面影響減產兩成 品質依舊佳

    崙背鄉公所農業課長詹健宗指出，受到去年颱風、氣候不穩定影響，種植洋香瓜面積從去年一三○公頃減至一一五公頃，加上年初鋒面不斷報到，氣溫冷熱交替下，導致洋香瓜產季晚約兩週，直至近日進入盛產期，甜度、品質都掛保證。

    崙背鄉長李泓儀表示，崙背鄉位於濁水溪南岸，日夜溫差大且水源豐沛，適合瓜果生長，鄉內主要栽培的品種以卡蜜拉、翠蜜、天華、阿露思為主，又分為溫室和露天栽植，洋香瓜甜度可高達十八度以上，果肉香甜多汁。另外崙背更是飼養乳牛隻數超過一．一萬頭，是我國四大生乳產區之一，供應國內知名鮮乳品牌乳源，鄉內更是有不少自有品牌，很受消費者喜愛。

    有DIY體驗、表演和摸彩抽獎

    為推廣鄉內農特產，公所將在第三公園舉辦「二○二五崙背鄉洋香瓜暨牛奶節」，李泓儀與縣議員洪如萍、蔡永富為洋香瓜節活動宣導，當天上午七點先以全程四公里的「瓜田乳香路跑」打頭陣，同時安排闖關活動，成功後可獲得崙背奔跑包；活動會場更有DIY體驗、表演等活動，另外凡活動當日持兩張三至五月發票可兌換摸彩券參加抽獎，更有洋香瓜、西瓜、鮮乳免費品嘗，「保證呷免驚、喝免驚」。

    為推廣鄉內農特產，5月10日在崙背第三公園舉辦2025崙背鄉洋香瓜暨牛奶節。（記者李文德攝）

    為推廣鄉內農特產，5月10日在崙背第三公園舉辦2025崙背鄉洋香瓜暨牛奶節。（記者李文德攝）

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