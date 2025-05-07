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    （新北）失散25年 日男來台尋子圓夢

    日籍男子守田跨海來台尋子，三重警分局警員熱心協助，幫助他圓夢。（警方提供）

    日籍男子守田跨海來台尋子，三重警分局警員熱心協助，幫助他圓夢。（警方提供）

    2025/05/07 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕七十七歲的日本籍男子守田，日前焦急到三重警分局三重派出所求助，他跨海來台尋找失散廿五年、當初仍是嬰兒的陳姓兒子，警方努力比對很多資料後終於聯絡上陳男，父子在警局內團聚均激動落淚，守田再三鞠躬、感謝台灣警方熱心助他圓夢。

    警方說，守田在五月一日晚上焦急來到三重派出所，他不會講中文，值班警員陳思帆用手機翻譯、比手畫腳與他溝通，警員郭政昌、朱瑋民也在旁熱心幫忙，郭政昌的胞姊在日商公司任職，郭員打電話給胞姊隔空翻譯，眾人最後得知，守田是跨海來台、尋找失散廿五年的兒子。

    警方詢問守田的兒子生日等資訊，查詢警政系統交叉比對，終於聯絡陳姓兒子，陳男起初對於「生父突然出現」感到一頭霧水，詢問母親後，確認生父是日本籍，約一小時後趕到三重派出所相認。

    守田與兒子廿五年未曾謀面，兩人見面後相擁而泣，警方得知，守田與台灣籍妻子陳女結婚後相偕赴日本，在兒子一歲時離異，陳女獨自帶兒子返台定居；雖然陳男對父親完全沒印象，但守田如願見到失散多年的愛子，情緒激動，他非常感謝台灣警方的熱心協助。

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