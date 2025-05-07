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    （新北）三蘆河堤道路護欄 尖銳突起如「凶器」

    三重、蘆洲的河堤道路護欄有尖銳或外露突出等問題，議員要求市府提出改善計畫。（顏蔚慈提供）

    三重、蘆洲的河堤道路護欄有尖銳或外露突出等問題，議員要求市府提出改善計畫。（顏蔚慈提供）

    2025/05/07 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市三重、蘆洲區的河堤道路，駕駛人通勤使用頻繁，市議員顏蔚慈昨天在市議會質詢說，市府主管的河堤道路護欄存在許多裝設錯誤、尖銳物突起等缺失，本應保障用路人安全的設計，不但無法發揮緩衝功能，反倒宛如「凶器」，夜間視線不佳，一旦發生意外可能致傷。對此，市府水利局長宋德仁允諾改善。

    議員批設計不安全 可能致傷

    顏蔚慈指出，根據三、蘆區近三年的河堤道路車禍數據顯示，從二○二三年、二○二四年及二○二五年一月到四月，在疏洪四路及二號越堤道（蘆洲）、疏洪一路（三蘆）、疏洪北路及一號越堤道（五股），這二年多來共發生多達五○二件的死傷車禍，雖然市府已在交通熱點、易肇事路段改善軟硬體的道路安全設施，但原本應該有保護作用的護欄卻因設計不良等，駕駛人撞上後反而可能造成二次傷害，甚至危及性命。

    她舉例說，護欄的金屬板疊裝方向應與車流方向一致，才能減少碰撞時的危險性，但三、蘆區的許多河堤道路卻隨處可見反向疊裝、尖銳突出，還有護欄的兩側端頭並未包覆，直接外露有如「刨刀」，質疑新北市的護欄並未依據道路安全設計，年久失修也未妥善維護。

    顏蔚慈表示，河堤道路的護欄必須定期維護、統一裝設標準並因地制宜，她要求市府在三個月內提出改善計畫，勿把市民的生命當兒戲，否則無異在馬路設下陷阱，萬一駕駛人因此受傷，也可能衍生國家賠償爭議。

    高灘處︰一週內完成改善

    高灘地工程管理處回應說，將到現場會勘，針對護欄破損或尖銳處先緊急處理，在一週內完成改善，護欄疊裝方式將邀請交通局等相關單位討論，如有安全疑慮也會立即改善。

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