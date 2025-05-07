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    （新北）蓋基捷不能拖 高架段細部設計本月將發包

    基隆市長謝國樑（前排左）和新北市長侯友宜（前排右）會談基隆捷運，都強調不能再拖延。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑（前排左）和新北市長侯友宜（前排右）會談基隆捷運，都強調不能再拖延。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/07 05:30

    新北、基隆達共識 爭取中央6月底前核定697億經費 土建、機電儘快招標

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運第一階段工程已核定通過，基本設計和經費呈報交通部審議中，新北市長侯友宜昨天到基隆市拜會市長謝國樑，討論基隆捷運的後續施工細節，雙方決定先做高架段（SB16-SB22）的細部設計，在五月先辦理發包，並爭取中央在六月底前核定六九七億元經費，以利土建工程和機電工程儘快招標，預計在二○三三年完工。

    侯友宜表示，基隆捷運路線跨越雙北兩市及基隆市，銜接汐東線，未來再串聯捷運汐止民生線第一期路網，採中運量系統，行政院已核定由新北市負責興建與營運，基本設計與經費呈報交通部審議中，基隆八堵民眾未來可「一車到底」往返汐止、南港或大稻埕地區，不但提升大台北地區往來基隆的便捷性，也可引進人流，帶動基隆、汐止產業的轉型發展。

    長15.6公里13座車站 目標2033年完工

    侯友宜、謝國樑都強調，基隆捷運不能再拖延，決議五月先辦理細部設計的招標作業，爭取中央在六月核定六九七億元的工程經費後，立即辦理土建、機電工程的招標作業，才能在二○三三年如期完工。

    新北市捷運工程局長李政安指出，基隆捷運第一階段全長十五．六公里，有十三座車站，從基隆八堵站起，向西以高架化沿明德一路、工建西路、實踐路，跨越基隆河進入五堵基隆科技園區，再到新北市汐止區大同路三段、新台五路二段，與捷運汐東線共構，在接近台北市南港區以地下潛盾隧道，經南港路至終點站，目前辦理都市計畫變更作業。

    分段招標興建 機電系統一致一車到底

    侯友宜說，為了機電系統一致性及「一車到底」，汐東線機電系統已明訂後續擴充，考量基隆捷運的長度長，國內營造廠商基於風險及資本考量，無法一次承攬全線的土建工程，必須採分段招標方式推動興建。

    謝國樑表示，基隆捷運新北段及基隆段的細部設計和機電標等，會採取一致性的做法，沒有先蓋完新北、再蓋基隆的問題跟疑慮。

    八堵設置機廠 規劃大型聯合開發案

    另外，捷運汐止民生線因機廠用地不足，擬在八堵站設置機廠並徵收民地，這與當初規劃八堵站水岸住宅有所差異，引起地方民眾反彈；謝國樑說，八堵站的機廠會儘量使用台鐵的土地並徵詢地主的意願，在機廠上方興建大型聯合開發案，符合地方民意的期待。

    基隆八堵將設機廠，上方做聯合開發，儘量使用台鐵土地。（記者盧賢秀攝）

    基隆八堵將設機廠，上方做聯合開發，儘量使用台鐵土地。（記者盧賢秀攝）

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