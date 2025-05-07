總質詢剩2天 太保市長率主管請假

太保市市代會正值定期會開議期間，市長及主管位置空蕩蕩。（記者林宜樟攝）

2025/05/07 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市公所與市代會不睦，第一選區市代林淑勉（國民黨）與吳宏哲（無黨籍）分別被提罷免將於本月廿四日投票。目前市代會定期會開議，市長鄭淑分與公所主管自前天起請假至九日會期結束，遭林淑勉等多位反公所派市代痛批不尊重市代會，有違反地制法規定之虞。鄭淑分昨回應說，為避免總質詢影響罷免案結果，保持行政中立，因此請假。

稱避免影響罷免案 市代批藐視代表會

市代會定期會本月二日為總質詢首日，鄭淑分與公所主管均出席備詢，但自前天起請假至九日會期結束。鄭淑分說，總質詢首日，有代表質詢提及罷免案議題時，有斷章取義情形，為保持中立，因此決定請假，避免總質詢時被帶風向；待罷免案結束，市代會決定何時再開會，她與公所主管均配合出席。

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林淑勉說，鄭市長帶領公所主管請假，違反地制法規定「業務質詢時，相關業務主管應列席備詢」義務，批鄭帶頭對抗市代的監督；吳宏哲則說，林淑勉抹黑公所，反指他護航公所，「若公所違法，我將辭職，若公所未違法，要求林淑勉辭職」。

反公所派市代龔宗勇說，鄭市長若有意見，應提早提出討論定期會改期，鄭率公所主管請假規避質詢，是藐視市代會，他表達嚴重抗議。

挺公所派市代蔡聰敏說，總質詢首日有代表質詢納骨塔開放問題，卻僅讓公所主管回應「是？不是？」未讓主管解釋，有誤導民眾之嫌，他贊成罷免案投票前，鄭市長與公所主管保持行政中立，不列席備詢。

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