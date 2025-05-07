壯世代教科文協會投標「全嘉動起來」 挨批賺很大

壯世代教科文協會承接嘉義市2023年「全嘉動起來」計畫。（資料照）

2025/05/07 05:30

曾發聲明不再投標 民眾爆料上月又參與嘉市衛生局標案 被質疑貪得無厭

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民眾黨前立委吳春城力推通過的「壯世代政策與產業發展促進法」，被外界質疑圖利、違反利益迴避原則。吳與壯世代教科文協會今年元月發表聲明，「不會參與中央政府及所屬機關標案」，卻有民眾爆料，指該協會前年起，接連得標嘉市衛生局「樂齡勇壯城旗艦計畫之全嘉都是作家」、「全嘉動起來計畫」標案，刻意規避聲明，上月持續參與嘉市衛生局標案投標，不應貪得無厭，讓人感覺「賺很大」。

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嘉市衛生局：依政府採購法辦理

市衛生局回應，相關採購案係依政府採購法辦理，依法行政；且依法務部二○○五年函釋，立委並無議決縣市政府預算，依地方制度法難認縣市政府受立委監督之機關，立委或其關係人與縣市政府間交易，非屬公職人員利益衝突迴避法第九條禁止之範疇。

吳春城為壯世代協會創辦人，曾被質疑違反利益迴避原則而辭去民眾黨不分區立委；民眾昨爆料，該協會於前年得標嘉市衛生局「樂齡勇壯城旗艦計畫之全嘉都是作家」標案，及前年、去年「全嘉動起來計畫」，今年四月十八日繼續參與嘉市衛生局標案，根本是刻意規避「不會參與中央政府及所屬機關標案」的聲明。

王浩指資本額數十萬 竟得標800萬標案

議員王浩表示，壯世代協會首次申請市衛生局「全嘉動起來計畫」時，成立不到兩年，資本額卅萬元，竟得標採購預算近八百萬元標案遭到外界質疑，希望市府聚焦活動內容及成效，勿與有爭議單位合作，避免活動失焦。

議員黃盈智認為，吳春城雖已辭去壯世代協會職務，但傳聞其親友仍擔任公司要職，此次再投標嘉市標案，社會觀感不佳；「壯世代政策與產業發展促進法」正由立委提案廢止，檢調立案偵查，市府如讓爭議性廠商承包標案，恐觀感不佳。

黃盈智認如爭議性廠商承包 觀感不佳

壯世代教科文協會回應，吳春城是協會創辦人，前年、去年承接嘉市府「全嘉動起來計畫」標案時，吳並非立委；吳今年元月已辭協會理事長，二月已辭立委，已無參與協會事務；「全嘉動起來計畫」已執行兩年，有成果，屬於地方政府公開招標案，與聲明所稱「不會參與中央政府及所屬機關標案」，沒有衝突，投標是希望延續過去辦理成效。

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