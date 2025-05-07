雲林「萬寶龍計畫」催生 增96班幼幼班

2025/05/07 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣議會第廿屆第五次定期大會昨天召開，縣長張麗善施政總報告指出，縣府在農業處、環保局及計畫處團隊積極推動智慧農業、資源循環與氣候變遷對策等表現優異，還獲得總統賴清德表揚，將繼續在科技創新、環境管理及高齡友善社會等方向持續努力。

張麗善表示，近年來雲林縣在永續發展上展現豐碩成果，還在天下城市治理卓越獎中獲得多項殊榮，特別是農業永續轉型、高齡智慧科技輔具等創新政策廣受好評，更榮獲智慧城市創新應用獎及台灣健康城市暨高齡友善城市獎多項肯定。

請繼續往下閱讀...

張麗善指出，雲林縣人口老化，面臨青年外流與產業轉型挑戰，縣府啟動「雲菁人才培育年」，與八大學院及產業名人合作，開設涵蓋氣候永續、AI科技、財務素養、傳統藝術與溝通表達等前瞻課程；為鼓勵生育，推動「萬寶龍計畫」，因應新生兒人數攀升，預計增設九十六班幼幼班，大幅擴充早期教育資源。

張麗善表示，為了厚植經濟基本盤，吸引青年返鄉，古坑產業加值園區已獲中央核准，預期創造近百億元產值與三千個工作機會；斗六智慧電動車研發基地、中科虎尾園區亦緊鑼密鼓籌備中，同時加大招商力道，希望帶動在地產業聚落成形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法