麥寮鄉自籌700萬 設3處充電站

麥寮鄉公所自籌約七百萬元在鄉內打造三處電動汽車充電站。（記者黃淑莉攝）

2025/05/07 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕電動汽車越來越多，有鑑雲林沿海地區充電站不足，麥寮鄉公所自籌七百萬元在鄉內建置三處充電站。鄉長許忠富表示，相關設備、設施都已完工，只要台電公司送電即可啟用，收費不以營利為目標，只給便利，將以台電的電費標準來計費。

許忠富說，電動車節能減碳，各家汽車廠商陸續推出純電車，但多數車主最大擔憂是開遠門找不到充電站，他自己就曾有開車到外地洽公，因出門前電沒充足，開到半途電量不足，又找不到充電站的經驗。

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許忠富指出，這幾年麥寮等沿海地區觀光客增加，且大部分遊客都是自行開車，但沿海地區目前只有台六一線口湖休息站有充電站，其他鄉鎮都沒有，加上六輕在麥寮，前來的車輛多，不少車主都擔心車子沒電時找不到充電站，進而影響遊客來麥寮的意願。

許忠富表示，因應充電需求，公所自籌約七百萬元建置三處電動車充電站，分別在麥寮鄉公所前廣場停車區設有快充及慢充各兩座；麥寮社教園區停車場也設快充及慢充各兩座；麥寮鄉市中心的表福公有停車場設慢充四座，今年三月動工，相關機電等設施設備都已完成，等台電送電即可啟用，未來也會視需求在橋頭地區設置充電站。

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